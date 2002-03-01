«Ростех» выбран единственным разработчиком информационной системы госзакупок

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Правительство России выбрало Госкорпорацию Ростех единственным исполнителем государственных контрактов с Федеральным казначейством по развитию и эксплуатации Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) в 2017-2018 гг..

Решение правительства, принятое в соответствии с поручением Владимира Путина (№ Пр-103 от 19.01.2017), направлено на реальное снижение цен и обеспечение справедливой конкуренции в сфере закупок, заявляется на сайте корпорации.

Все работы по ИАС выполняет дочерняя структура Ростеха АО «РТ-Проектные технологии». Проект реализуется совместно с Минздравом, Минфином, Казначейством России, Минэкономразвития, Минкомсвязью.

В настоящее время Ростех в рамках совместных рабочих групп с Федеральным казначейством приступил к разработке системного проекта по развитию функциональности ЕИС. Эта работа будет проводиться силами отечественных разработчиков на основе российского программного обеспечения с открытым исходным кодом.