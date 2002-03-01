Песков подтвердил, что Россия будет двигаться в сторону отказа от наличных

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Движение в сторону отказа от наличных и перехода к оплате картами будет, но темп зависит от российских реалий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что использование безналичных расчетов является эффективной мерой в борьбе с теневой экономикой.

"Это явление (Теневая экономика. — Прим.РИА Новости), с которым сталкиваются все страны мира, и Россия, как известно, является участницей всех международных конвенций — и договоров, и соглашений, — направленных на борьбу с легализацией преступных доходов, борьбу с отмыванием денег. В этом контексте, безусловно, многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения наличных средств, поэтому вопрос этот, безусловно, заслуживает внимания", — сказал Песков.

По его мнению, нужно учитывать реалии страны: например, степень распространения банковских услуг. "Здесь существуют разные точки зрения, но практика эта мировая, она себя зарекомендовала позитивно, и движение какое-то, конечно, в ту сторону так или иначе будет, но темпы, безусловно, зависят от многих факторов", — добавил пресс-секретарь президента.

Сегодня в газете "Ведомости" появилась статья о том, что в министерствах обсуждают запрет выплаты зарплаты наличными, ограничение оплаты наличными крупных покупок, и даже введение муниципальных налогов с дифференциацией по типу платежа.