Москва отказалась от части субсидий из федерального бюджета

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Власти Москвы отказались от получения значительной части субсидий, ранее заложенных для столицы в федеральный бюджет на 2017 год. Об этом в ходе заседания правительства заявил министр финансов Антон Силуанов. По словам главы Минфина, столица пошла на такой шаг, потому что у нее есть свои «большие» ресурсы.

«От ряда субсидий этот субъект РФ просто отказался, имея в виду, что у него есть собственные большие ресурсы, и желания получать из федерального бюджета средства и принимать дополнительные условия не было», — цитирует РБК слова Силуанов.

Высвободившиеся в результате отказа Москвы средства будут направлены в Резервный фонд правительства. По словам главы правительства Дмитрия Медведева, в дальнейшем средства этого фонда могут быть использованы для поддержки других регионов страны на основании «отдельных решений».

Всего в бюджете 2017 года на предоставление субсидий регионам заложено 416 млрд руб., которые, по словам Медведева, планируется потратить на решение важнейших социальных, отраслевых и инфраструктурных задач.