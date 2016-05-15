Бензин дорожает

Средняя стоимость бензина Аи-92 в середине апреля по сравнению с началом месяца выросла на 6 копеек, до 36,25 рубля за литр, свидетельствуют данные издания «Индикаторы российского рынка нефтепродуктов», которое еженедельно выпускает Thomson Reuters. Большой рост в апреле был зафиксирован в Южном федеральном округе — на 11 копеек, до 37,72 рубля за литр. Высокие темпы роста также показал Урал, где бензин подорожал на 9 копеек, до 35,28 рубля за литр. Однако самые высокие цены из всех российских федеральных округов сложились на Дальнем Востоке — в среднем 40,59 рубля за литр, передают «Известия».

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), которое собирает статистику по всему нефтегазовому сектору, цены на бензин в Крыму также приближаются к 40 рублям за литр, сейчас это 39,4 рубля за литр. Тогда как в соседнем Краснодарском крае стоимость топлива составляет 38,2 рубля за литр — разница в 1,2 рубля. Эксперты уверены, что подобная ситуация может сохраняться до 2019 года.

—Говорить о том, что самый дорогой бензин в Крыму, — неправильно. Рекорды по ценам всё равно остаются за Дальним Востоком: абсолютными рекордсменами по стоимости являются Якутия (почти 50 рублей за литр) и Чукотка (51,5 рубля), — рассказал ведущий аналитик «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков.

По его мнению, разница в цене между полуостровом и материком легко объясняется дополнительными транспортными издержками.

— Вагоны с топливом, идущие в Крым, проходят через Краснодар. Провозная плата от Краснодара до Симферополя, включая услуги Керченской паромной переправы, составляет 2100 рублей за тонну — около 1,5 рубля за литр. Эта транспортная надбавка и приводит к удорожанию топлива на полуострове, — подсчитал Виктор Костюков.