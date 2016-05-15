Созданная менее года назад компания получила подряды "Газпрома" на 8 млрд рублей

Созданная менее года назад компания ООО "Интер менеджмент" получила подряды "Газпрома" на строительстве экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири" на 7,85 млрд рублей

Об это написало агенство Интерфакс, опираясь на данные системы "СПАРК-Интерфакс".



34 подряда на сумму не выше 400 млн рублей каждый касаются устройства временных технологических проездов, технологических площадок, полигонов ТБ и ПО, воздушных линий электропередач, а также дом линейного обходчика и устройство посадочной площадки для вертолетов.



Единственным конкурентом "Интер менеджмента" на публичных торгах была московская компания ООО "ТЭКсвязьинжиниринг". Но на некоторые из выигранных "Интер менеджментом" закупок заявлялся только он один.



Компания "Интер менеджмент" зарегистрирована в Москве в августе 2016 года с уставным капиталом в 150 тыс. рублей. На данный момент владельцем 100% долей ООО является его генеральный директор Сергей Самарин. Система "СПАРК-Интерфакс" оценивает численность персонала предприятия до пяти человек.



База данных "СПАРК-Интерфакс" упоминает Самарина как совладельца уже ликвидированной компании ООО "Север строй инжиниринг" из города Нижневартовска, а также бывшего директора муниципального учреждения "Доставка пенсий" в том же Нижневартовске.