Клерк.Ру
 

26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться

25.04.17 15:32
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37% россиян считают, что государство по большей части или совершенно их не выполняет свои обязанности перед народом.

22% населения придерживаются противоположной точки зрения, а 36% полагают, что соотношение примерно равное, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

При этом 53% россиян считают, что граждане РФ по большей части или даже в полной мере соблюдают свои обязанности перед государством, а противоположного мнения придерживается каждый седьмой (12%).

Менее трети (29%) респондентов полагают, что "граждане сколько выполняют, столько и не выполняют свои обязанности перед государством (соблюдают законы, платят налоги и т.п.)"

С мнением, что вовсе не обязательно платить налоги государству в полном объеме, если есть возможность от них уклониться, согласен каждый четвертый (26%) респондент. Две трети (65%) не поддерживают эту точку зрения. Затруднились ответить 10% участников опроса, проведенного 31 марта - 3 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Магнитогорск

Думаю 99% опрошенных имеют совершенно смутное представление о налоговой системе в РФ. А 26% борзых сами ни разу налоги не платили и с последствиями неуплаты не знакомы.

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