Россияне любят трудиться

Даже перспектива вольготной жизни без необходимости трудиться не заставит большинство работающих россиян бросить свое дело, показывают данные ВЦИОМ.

Привычка к труду в нашем обществе является одной из базовых ценностей: более трех четвертей работников (79%) продолжили бы трудиться, даже будь у них возможность вести безбедную жизнь, ничем не занимаясь, и в т.ч. 60% остались бы на прежнем месте, 19% - сменили работодателя. Только 19% выбрали бы иной вариант – уволиться и больше никогда не работать.

Уровень удовлетворенности работой среди трудящихся граждан крайне высок – 86% (даже среди респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением, эта доля составляет 79%). В ТОП-3 рейтинга положительных сторон работы входит общение с людьми (20%), занятие любимым делом (19%) и размер оклада (13%). Каждый десятый доволен графиком (9%), считает свою работу интересной (8%).

При этом деньги являются и главным фактором недовольства: 39% среди тех, кого работа не устраивает (всего по выборке 12%), указали в качестве причины именно низкую зарплату. Однако, большее усердие при выполнении своих обязанностей (увеличение трудозатрат, повышение качества), по мнению 61% трудящихся, не приведет к желанному росту заработной платы.