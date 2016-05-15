В случае утери документов подтвердить стаж при выходе на пенсию можно с помощью свидетелей

Примерно за год до выхода гражданина на пенсию в Пенсионном фонде начинается заблаговременная работа по изучению представленных им документов о стаже и заработке. Специалисты оценивают пенсионные права и, в случае необходимости, помогают будущему пенсионеру запросить недостающую информацию в архивах, организациях, ведомствах.

Если документы, подтверждающие периоды работы, утеряны и не могут быть восстановлены, стаж до 2002 года устанавливается на основании показаний двух или более свидетелей, работавших с заявителем в одной организации. В этом случае важна причина не сохранности документов. Если они утрачены в связи со стихийными бедствиями, то по свидетельским показаниям устанавливается весь период работы без ограничения. Если же документы утрачены вследствие небрежного хранения или умышленного уничтожения, то продолжительность стажа, установленная по свидетельским показаниям, не может быть превышать половины требуемого для назначения пенсии стажа.

При утрате первичной информации о заработке до 2002 года по причине стихийного бедствия в качестве доказательства зарплаты могут быть приняты документы, косвенно подтверждающие заработанные суммы – расчетные книжки, партийные, комсомольские, профсоюзные билеты, учетные карточки, приказы и т д. Подтверждение сведений о зарплате свидетельскими показаниями не допускается.

Стаж и зарплата после 2002 года учитывается при назначении пенсии в виде уплаченных (начисленных) за гражданина работодателем страховых взносов.

Такие разъяснения дает отделение ПФР по Томской области на своем сайте.