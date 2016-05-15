А вы приобрели облигации федерального займа?

На прошлой неделе Минфин разместил «народные облигации». Приобрести ОФЗ номиналом 1 тыс. рублей можно в количестве не менее 30 штук и не более 15 тыс. штук в офисах ВТБ 24 и Сбербанка.

Так, в частности, глава Сбербанка Герман Греф приобрел ОФЗ в первый день их размещения.

Последуют ли его примеру наши читатели? Этот вопрос мы попытаемся выяснить в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.