Туроператорам не нравится идея введения курортного сбора

Российские туроператоры, анализируя будущий туристический налог, сходятся во мнении о его преждевременности. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров (АТОР).

В прошлый четверг, 27 апреля, проект закона о курортном сборе был представлен Правительству РФ. Эксперимент по его введению планируется провести с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года в четырех регионах. Пятый регион, Севастополь, вводить сбор отказался.

Российские туроператоры, анализируя будущий туристический налог, сходятся во мнении о его преждевременности – спрос на внутреннем рынке только начал расти, и лишнее удорожание может повредить доступности отдыха в России. Новый сбор будет непонятен и самим туристам, и может привести к снижении спроса на внутренних направлениях.

«Введение курортного сбора негативно повлияет на турпоток. При высокой чувствительности клиентов к цене любое удорожание турпродукта нежелательно. Далее, туристу будет сложно объяснить, за что именно с него берут деньги», - отмечают в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН.



Дмитрий Шаров, генеральный директор туроператора «Мультитур», полагает, что введение курортного сбора однозначно не будет способствовать увеличению спроса на отечественные курорты. «Это еще одни расходы для туристов, которые сейчас стараются выбрать эконом уровень. Сейчас любые дополнительные денежные сборы с туриста негативно сказываются на потребительской активности», - говорит он.



Схожей позиции придерживаются и в «НТК Интурист». «Введение курортного сбора в нынешней финансово-экономической ситуации преждевременно», - считают в компании.



Другие российские туроператоры солидарны с этими высказываниями. По их мнению, новый сбор ударит по «карману» бюджетных туристов и будет способствовать переориентации отдыхающих в сторону размещения в частном секторе, что в итоге приведет к сокращению организованного турпотока на отечественные курорты.