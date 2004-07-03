Клерк.Ру
 

"Опора России" предлагает ответить на санкции ЕС запретом на ввоз питьевой воды

29.06.17 11:02
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Организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" считает необходимым расширить список продукции, запрещенной к ввозу в РФ в ответ на продление санкций ЕС, включив в него, например, воду.

Об этом заявил РИА Новости глава организации Александр Калинин.

"Введений санкций в отношении нас позволяет нам применять контрмеры. Нам нужно расширять перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ из стран, ужесточающих санкции в отношении нашей страны", — уверен Калинин.

"В частности, в качестве контрсанкций мы предлагаем запретить поставки питьевой, в том числе минеральной, воды. Россия – страна номер один в мире по запасам воды. Для чего тогда нам импортировать фильтрованную из-под крана воду из недружественных нам стран, когда у нас есть свои прекрасные источники, такие как Архыз, Ессентуки?", — продолжил собеседник агентства.

Страны-члены ЕС в среду единогласно поддержали продление Евросоюзом действия экономических санкций в отношении России до 31 января 2018 года. В сообщении ЕС подтверждается, что решение о продлении санкций было принято без обсуждения.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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, Москва
Согласен. А для здоровой конкуренции действительно хватит и внутренних производителей. Судов от ВТО то же бояться не стоит.
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