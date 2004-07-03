Минэкономразвития запустило программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев объявил о запуске новой программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства . Она предусматривает предоставление из бюджета РФ субсидий российским банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке. Объем кредитов, предоставленных в рамках этой программы, в 2017 году должен составить 50 млрд руб., пишет RNS.

Размер субсидии в рамках программы возмещения для кредитных организаций будет рассчитываться исходя из разницы между значением ключевой ставки Банка России (составляет 9% в настоящее время) на дату выплаты субсидии и значением процентной ставки, установленной Банком России по «Программе 6,5» (программа стимулирования кредитования банками МСП).

Также выбраны уполномоченные банки по программе возмещения: Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Соглашения о предоставлении субсидии будут заключены с банками в июле 2017 года, уточнили в МЭР.