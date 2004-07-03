В Москве у сотрудников Почты за 2 месяца зарплата выросла более чем на 20%

Оптимизация управленческого персонала в московском филиале Почты России и введение показателей эффективности обслуживания позволили повысить заработную плату начальников отделений связи и их заместителей. Те, кто справляются с поставленными задачами на отлично, зарабатывают теперь на 20-30% больше, сообщает пресс-служба Почты России.

В настоящий момент заработная плата этой категории работников состоит из окладной части и премии. Размер оклада зависит от тех услуг, которые оказывает отделение связи. Чем больше объем работы – тем выше оклад. Начисление премии происходит по итогам выполнения отделением связи трех показателей KPI (показателей эффективности): отсутствие жалоб на обслуживание, своевременная обработка почтовых отправлений и правильное оформление наложенного платежа.

Начальники в режиме онлайн в специальной программе могут следить за выполнением их отделениями KPI и в случае необходимости принимать оперативные меры для корректировки ситуации. По результатам за месяц формируется рейтинг отделений связи.

Изменение системы мотивации операторов и почтальонов отделений связи – и как следствие рост их заработной платы – запланированы на IV квартал 2017 года.