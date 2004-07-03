У бизнесменов Дальневосточного федерального округа спросят, хорошо ли им живется

В июле общественная организация «Опора России» проведет в Дальневосточном Федеральном округе опрос предпринимателей. Цель анкетирования – узнать мнение бизнесменов об основных факторах, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства.

В частности, речь идет о государственном управлении, работе институтов развития, трудовых ресурсах, доступности финансов, спросе и административных барьерах в работе. Итоги опроса станут основой для составления рейтинга субъектов ДФО, который будет представлен во время Восточного Экономического форума, сообщается на сайте «Опоры России».

В настоящее время на уровне Правительства РФ принята Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ и «дорожная карта» по реализации этой стратегии. Координаторами проекта является открытое правительство и Генеральная прокуратура.

«Насколько эффективно идет работа в рамках Стратегии, стал ли бизнес чувствовать себя лучше, имеет ли возможности использовать новые инструменты – ответы на эти вопросы очень важны. Мониторить ситуацию, «приземлять» положение Стратегии в каждом регионе – важная задача «ОПОРЫ РОССИИ», - считает Константин Богданенко, руководитель Дальневосточной Дирекции общественной организации.

Он так же пригласил всех предпринимателей ДФО, заинтересованных в диалоге с властью, принять участие в опросе онлайн.