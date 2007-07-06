Как отпуск по беременности и родам включается в "северный" стаж для пенсии

Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. № 400-ФЗ закрепил возможность применения законодательства, действовавшего в период выполнения работы, в том числе исчисление стажа в льготном порядке.

Ранее действовавшее (до 01.01.2002г.) пенсионное законодательство позволяло засчитывать периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в страховой стаж в льготном исчислении (1 год за 1 год и 6 месяцев).

В таком же порядке подлежат зачету в страховой стаж до 01.01.2002г. отпуска по беременности и родам, начавшиеся в период работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, поскольку данный отпуск может рассматриваться как период временной нетрудоспособности, разъяснили в ОПФР по Воронежской области.

При этом следует помнить, что для права на досрочное пенсионное обеспечение за работу в районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним местностях (МПКС) требуется не только страховой стаж (для женщин не менее 20 лет, для мужчин – 25 лет), но и специальный стаж (15 лет в РКС или 20 лет в МПКС), который всегда исчисляется в календарном порядке, что было предусмотрено и ранее действовавшим законодательством.