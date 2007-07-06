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Медведев призвал устранить препятствия для развития предпринимательства

05.07.17 11:32
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В области развития российского предпринимательства дела обстоят не самым лучшим образом, заявил лидер «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания партийной комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы.

«Солидный подраздел нашей программы касается развития предпринимательства. Здесь пока дела обстоят не самым лучшим образом», — цитирует RNS слова Медведева.

В настоящее время ведется активная работа по поддержке малого и среднего предпринимательства, по инициативе «Единой России» в федеральном бюджете 2017 года на эти цели выделено 20,5 млрд руб., напомнил Медведев.

«Но в этом вопросе деньги — это еще не все, — отметил глава правительства. — Главное — не создавать проблем, не чинить препятствия тем, кто хочет открыть свое дело, снимать существующие в законодательства ограничения».

Планируется закрепить проведение комплексных проверок бизнеса один раз в три года и ускорить внедрение в деятельность надзорных органов риск-ориентированного подхода. «Такая практика должна заработать в полной мере уже с Нового года», — указал Медведев.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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