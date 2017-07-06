Обращаться в МФЦ можно будет с одним запросом сразу на несколько услуг

В Государственную Думу поступил правительственный проект федерального закона № 217713-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления».

В случае принятия законопроекта заявители смогут получить ряд государственных и муниципальных услуг путем подачи одного запроса в МФЦ.

Кроме того, предлагается наделить многофункциональные центры правом формировать комплекты соответствующих документов и осуществлять все необходимые действия от имени заявителей.

Как указано в пояснительной записке, такой подход является одним из главных составляющих принципа «одного окна» и будет способствовать совершенствованию механизма предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ.