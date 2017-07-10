Клерк.Ру
 

Компаниям запретят требовать от покупателей персональные данные без особой на то необходимости

10.07.17 12:32
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Продавцам товаров и компаниям, предоставляющим услуги, могут законодательно запретить требовать у потребителей персональные данные без необходимости. Соответствующие поправки в законодательство готовит Роспотребнадзор.

Как сообщили в ведомстве, сейчас у граждан могут потребовать паспортные данные при оформлении, например, билета на концерт, хотя обязательна такая процедура лишь при покупке билетов на самолет и поезд, пишут «Известия».

«В отношении такого вида массового проявления недобросовестности, как понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг), будет введен прямой запрет с установлением административной ответственности за его нарушение», — говорится в документе.

Законопроект Роспотребнадзора предусматривает введение штрафа за необоснованное требование личной информации, размер санкции пока обсуждается.

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