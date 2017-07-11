Клерк.Ру
 

Законопроект: деньги, собранные регоператором на капремонт, должны храниться на депозите

11.07.17 13:29
2

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект № 217987-7, предусматривающий внесение изменений в Жилищный Кодекс.

Документом планируется обязать регионального оператора размещать временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора на депозитах в российских кредитных организациях.

В настоящее время у регоператора есть такое право. Автор законопроекта предлагает это право преобразовать в обязанность.

Это устранит риск коррупционной составляющей, возникающей в том случае, когда региональный оператор не имея обязанности, не размещает денежные средства на специальном депозите, позволяя банку зарабатывать прибыль. Отсутствие такого нормативного правового регулирования в условиях финансово-экономического кризиса и высокого уровня инфляции создает риски обесценивания средств граждан в виде взносов на капитальный ремонт и невыполнение в дальнейшем региональных программ капитального ремонта в запланированных объемах, говорится в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время из 85 всего только 8 региональных операторов разместили средства на депозитных счетах. Средняя ставка по депозиту составила 7,3% годовых.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
2 мнения
Клерк
hub
, Белебей
Документом планируется обязать регионального оператора размещать временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора на депозитах в российских кредитных организациях.

 Например в банке "Югра". Уже проходили. Даже АСВ попадалось на этом, когда хранило деньги в банке у которого была отозвана лицензия... В итоге пришлось обращаться за кредитом в ЦБ(((((

Клерк
hub
, Белебей

Среди пострадавших клиентов Внешпромбанка оказался и его конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Госкорпорация держала там депозит на 850 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на баланс банка на 8 декабря 2015 года.

Как пояснил изданию источник, близкий к АСВ, размещенный депозит — это не деньги Фонда страхования вкладов, а временно свободные средства самого агентства, а именно часть взноса Российской Федерации в капитал АСВ. На 31 декабря 2015 года имущественный взнос РФ составлял 144 млрд рублей.

«Деньги размещаются в соответствии с постановлением правительства об инвестировании временно свободных средств госкорпорации, Внешпромбанк соответствовал всем критериям этого документа, в частности по рейтингу и размеру капитала», — отмечает источник. Согласно постановлению, капитал банка должен быть не меньше 5 млрд рублей, а рейтинг — не ниже «В+». Внешпромбанк этим критериям соответствовал.

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Жилищное законодательство»
Новости директору
 
Благодаря реновации москвичи будут меньше платить за ЖКУ
 
Новости директору
 
Управляющим компаниям разъяснят, в каких случаях гражданам можно отключить воду и свет
 
Новости директору
 
Накопления ТСЖ на капремонт в любой момент могут исчезнуть в лопнувшем банке
 
Новости директору
 
Тариф на капремонт жилья в Москве подорожает на 2 рубля за кв. метр
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Жилищное законодательство»

Все семинары по теме Жилищное законодательство
Рубрики
еще
»
Мнения129
Клерк
hub прокомментировал материал «Законопроект: деньги, собранные регоператором на капремонт, должны храниться на депозите»
13:54
Клерк
hub прокомментировал материал «Законопроект: деньги, собранные регоператором на капремонт, должны храниться на депозите»
13:52
Аноним прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
13:50
Аноним прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
13:45
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
13:43
Клерк
hub прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
13:38
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
13:38
Аноним прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
13:28
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
13:19
Аноним прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
13:16
Аноним прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
13:12
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
13:07
Клерк
Кошки Рyлят прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
13:06
Клерк
van1971 прокомментировал материал «НДФЛ-2017: таблица с датами исчисления, удержания и перечисления по разным видам доходов»
13:04
Клерк
infosoft-nsk прокомментировал материал «Непрофильный актив – головная боль главного бухгалтера»
13:02
Клерк
VVSbuh прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
13:00
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
12:57
Аноним прокомментировал материал «Электронные больничные с 1 июля: разбираемся в тонкостях»
12:56
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
12:54
Клерк
Tan4ik прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
12:42
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
12:40
Клерк
hub прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
12:38
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
12:38
Клерк
nmy1 прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
12:35
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
12:34
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
12:32
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
12:31
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
12:28
Аноним прокомментировал материал «5 инструментов для проведения онлайн-опросов»
12:24
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
12:24
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Скачайте себе образец Регламента по соблюдению должной осмотрительности»
12:23
Аноним прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
12:15
Клерк
hub прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
12:10
Аноним прокомментировал материал «В ЦБ рассказали о недостоверной отчетности и манипуляциях с вкладами в банке "Югра"»
12:07
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Отказаться от ИНН по религиозным убеждениям нельзя»
12:05
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
12:01
еще
 