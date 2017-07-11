Законопроект: деньги, собранные регоператором на капремонт, должны храниться на депозите

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект № 217987-7, предусматривающий внесение изменений в Жилищный Кодекс.

Документом планируется обязать регионального оператора размещать временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора на депозитах в российских кредитных организациях.

В настоящее время у регоператора есть такое право. Автор законопроекта предлагает это право преобразовать в обязанность.

Это устранит риск коррупционной составляющей, возникающей в том случае, когда региональный оператор не имея обязанности, не размещает денежные средства на специальном депозите, позволяя банку зарабатывать прибыль. Отсутствие такого нормативного правового регулирования в условиях финансово-экономического кризиса и высокого уровня инфляции создает риски обесценивания средств граждан в виде взносов на капитальный ремонт и невыполнение в дальнейшем региональных программ капитального ремонта в запланированных объемах, говорится в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время из 85 всего только 8 региональных операторов разместили средства на депозитных счетах. Средняя ставка по депозиту составила 7,3% годовых.