Законопроект: деньги, собранные регоператором на капремонт, должны храниться на депозите
На рассмотрении в Госдуме находится законопроект № 217987-7, предусматривающий внесение изменений в Жилищный Кодекс.
Документом планируется обязать регионального оператора размещать временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора на депозитах в российских кредитных организациях.
В настоящее время у регоператора есть такое право. Автор законопроекта предлагает это право преобразовать в обязанность.
Это устранит риск коррупционной составляющей, возникающей в том случае, когда региональный оператор не имея обязанности, не размещает денежные средства на специальном депозите, позволяя банку зарабатывать прибыль. Отсутствие такого нормативного правового регулирования в условиях финансово-экономического кризиса и высокого уровня инфляции создает риски обесценивания средств граждан в виде взносов на капитальный ремонт и невыполнение в дальнейшем региональных программ капитального ремонта в запланированных объемах, говорится в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время из 85 всего только 8 региональных операторов разместили средства на депозитных счетах. Средняя ставка по депозиту составила 7,3% годовых.
Например в банке "Югра". Уже проходили. Даже АСВ попадалось на этом, когда хранило деньги в банке у которого была отозвана лицензия... В итоге пришлось обращаться за кредитом в ЦБ(((((
Среди пострадавших клиентов Внешпромбанка оказался и его конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Госкорпорация держала там депозит на 850 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на баланс банка на 8 декабря 2015 года.
Как пояснил изданию источник, близкий к АСВ, размещенный депозит — это не деньги Фонда страхования вкладов, а временно свободные средства самого агентства, а именно часть взноса Российской Федерации в капитал АСВ. На 31 декабря 2015 года имущественный взнос РФ составлял 144 млрд рублей.
«Деньги размещаются в соответствии с постановлением правительства об инвестировании временно свободных средств госкорпорации, Внешпромбанк соответствовал всем критериям этого документа, в частности по рейтингу и размеру капитала», — отмечает источник. Согласно постановлению, капитал банка должен быть не меньше 5 млрд рублей, а рейтинг — не ниже «В+». Внешпромбанк этим критериям соответствовал.