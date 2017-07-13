80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии

Каждому пенсионеру в составе пенсии выплачивается фиксированная выплата страховой пенсии. С 1 февраля 2017 года фиксированная выплата составляет 4805,11 рублей (для неработающих пенсионеров).

По достижении пенсионером 80 лет выплачивается фиксированная выплата к страховой пенсии в двойном размере, напомнили в ОПФР по Тюменской области.

Перерасчет производится автоматически без подачи письменного заявления. Размер фиксированной выплаты для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, составляет 9610,22 рублей.

Исключение составляют пенсионеры, которые являются инвалидами первой группы, поскольку фиксированная выплата их пенсионного содержания уже установлена в повышенном размере (9610,22 руб.), независимо от возраста.

При этом не имеют право на повышенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии граждане, являющиеся получателями пенсии по случаю потери кормильца и получатели социальных пенсий.