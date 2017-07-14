Турецкие отельеры призвали не раздувать скандалы из-за мелких краж в отелях

В последние дни в СМИ появились сообщения о кражах из турецких отелей, совершенных россиянами. В частности, по данным изданий, три туристки из Тюмени пытались украсть из пятизвездочного отеля в Анталье несколько литров коньяка, 50 пакетиков чая, шампуни, гели, фрукты, полотенца и столовые приборы. Сообщалось, что в другом турецком отеле задержали пару из Сургута за попытку вывезти на родину украденные туалетную бумагу и алкоголь.

Федерация отельеров Турции направила письма в гостиницы с призывом не раздувать скандалы из сообщений о мелких кражах в отелях со стороны русскоязычных постояльцев, заявил РИА Новости глава федерации Осман Айык.



"Мы обратили внимание на то, что в последние дни в турецких СМИ начали массово появляться сообщения о случаях краж российскими туристами вещей из отелей и других подобных нелицеприятных инцидентах с участием россиян. Столь неожиданный вал подобных новостей заставил усомниться в намерениях тех, кто распространяет их. Речь идет о незначительных эпизодах, но сообщение расползается по интернету, соцсетям, и создается ощущение крупномасштабного инцидента. Я разослал письмо всем нашим отелям, во все подразделения нашей федерации, в котором призвал не преувеличивать подобные инциденты и не раздувать из них скандалы", — сказал Айык.



Он отметил, что подобные мелкие инциденты с участием туристов всех национальностей происходят во всем мире и на них не стоит обращать внимания.



"К нам приезжают миллионы россиян, и ни у кого нет права по одному незначительному случаю очернять всех российских туристов, унижать их подозрениями. Возможно, в этом потоке подобных новостей есть чья-то злая воля, кто-то целенаправленно хочет устроить кампанию, направленную против российских туристов. Это недопустимо. Я от имени федерации отельеров выражаю огорчение такими новостями и заверяю наших российских гостей: Турция всегда рада их видеть", — сказал глава Федерации отельеров Турции.