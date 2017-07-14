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ФСС РФ планирует объединить все социальные услуги на одной электронной площадке

14.07.17 17:39

Фонд социального страхования РФ совместно с Минтрудом разрабатывает проект социального электронного навигатора, на базе которого будут скооперированы все социальные услуги, предоставляемые государством, в том числе проект электронный больничный. Об этом сообщил председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим на конференции «Развитие цифровых социальных сервисов. Новые технологические возможности».

«На данный момент такой проект разрабатывается. Проект будет объединять все социальные услуги на одной электронной площадке. Он поддержан на уровне Министерства, а Фонд социального страхования заявлен как его исполнитель», - сказал председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим.

Площадка будет необходима не только для инвалидов, но и для всех застрахованных лиц, считает заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов. "Потому что каждый из нас хотя бы раз в жизни пользовался такой услугой социального страхования, как больничный. Это тоже часть этого проекта", - добавил он.

Андрей Кигим пояснил, что создание такой социальной электронной платформы поможет человеку оперативно со смартфона найти ближайший офис Фонда социального страхования, ближайшую аптеку или отследить предоставление средства технической реабилитации.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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