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Роспотребнадзор испугали спиннеры или он ловит хайп?

18.07.17 14:39
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На сайте Роспотребнадзора выложена подробная инструкция с советами родителям, как правильно покупать спиннеры. Советы, в принципе, разумные и касаются любой детской игрушки, но забавляет, почему Роспотребнадзор так испугали спиннеры. Создается впечатление, что Роспотребнадзор попросту "пиарится" на "хайпе".

Советы от Роспотребнадзор:

Роспотребнадзор рекомендует родителям, которые приняли решение приобрести спиннер ребенку, обратить внимание на следующие моменты: 

  • не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук; 
  • поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум;
  • В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования; 
  • если с игрушкой играют дети, следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей; 
  • спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания («часовыми» батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей. 
А вы купили уже своему ребенку спиннер?
  • Спиннер – это прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную, часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. То есть подшипник, расположен в центре, а лепестки — перпендикулярно относительно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.  
  • Хайп — модное молодёжное заимствование английского слова hype, особенно популярное среди московских хипстеров. Синонимами этого слова можно считать старинный французский «ажиотаж» или родную русскую «шумиху». Но хайп это именно хайп: истерика вокруг какого-либо гаджета, приложения, сайта или персоны.
А у вашего ребенка есть спиннер?

Ключевые слова: проверка Роспотребнадзора
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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3 мнения
Обслуживающий
ToT
, Краснодар
Я купил )  В различном ценовом диапазоне и наверняка, из материала, не отвечающего обязательным требованиям.  Да еще и в неустановленном месте. 

Что теперь со мной будет?
Клерк
StudentNo2
, Санкт-Петербург
С википедии: «дети часто не знают, как правильно использовать антистрессовые устройства, и они переключают на них все внимание, вместо того чтобы держать их на заднем плане»

 Такими темпами, скоро введут курсы обращения со спиннерами, и обязательный предмет школьной программы.

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