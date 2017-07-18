Роспотребнадзор испугали спиннеры или он ловит хайп?

На сайте Роспотребнадзора выложена подробная инструкция с советами родителям, как правильно покупать спиннеры. Советы, в принципе, разумные и касаются любой детской игрушки, но забавляет, почему Роспотребнадзор так испугали спиннеры. Создается впечатление, что Роспотребнадзор попросту "пиарится" на "хайпе".

Советы от Роспотребнадзор: Роспотребнадзор рекомендует родителям, которые приняли решение приобрести спиннер ребенку, обратить внимание на следующие моменты: не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук;

поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум;

В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования;

если с игрушкой играют дети, следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей;

спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания («часовыми» батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.

Спиннер – это прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную, часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. То есть подшипник, расположен в центре, а лепестки — перпендикулярно относительно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.

Хайп — модное молодёжное заимствование английского слова hype, особенно популярное среди московских хипстеров. Синонимами этого слова можно считать старинный французский «ажиотаж» или родную русскую «шумиху». Но хайп это именно хайп: истерика вокруг какого-либо гаджета, приложения, сайта или персоны.

А вы купили уже своему ребенку спиннер?