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Как Роструд нарушает права предпринимателей: даже прокуроры забеспокоились

19.07.17 12:28

Роструд нарушает права предпринимателей: например, инспекторы не так ведут реестр проверок и требуют ненужные документы. Генпрокуратура внесла представление руководителю ведомства из-за многочисленных нарушений.

В частности, работники Роструда не полностью и с нарушением сроков вносили данные в единый реестр проверок юридических лиц, требовали у предпринимателей документы и сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного взаимодействия. Также ведомством часто не соблюдается порядок уведомления о результатах проверок, игнорируются сроки уведомления юридических лиц о мерах, принятых в отношении должностных лиц, допустивших нарушения их прав.

Кроме того, Роструд допускает нарушения законодательства при оказании государственных услуг. Вопреки требованиям закона более 30 заявлений об аккредитации частных агентств занятости были рассмотрены с нарушением 15-дневного срока. При отзыве аккредитации частных агентств занятости не всегда указываются основания отзыва, что вынуждает заявителей повторно обращаться за разъяснением причин принятого решения. При рассмотрении заявлений частных агентств о смене руководителя Рострудом повторно истребуются документы, поступившие одновременно с заявлением.

В ходе оказания Рострудом государственной услуги по информированию и консультированию работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства заявителям зачастую не даются исчерпывающие ответы по всем их доводам.

По мнению Генпрокуратуры, руководство Роструда ослабило контроль за деятельностью ведомства.  Ему предписано принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, а также рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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