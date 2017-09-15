За уничтожение некачественных продуктов заставят платить их владельцев

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В правительстве обсуждают возможность уничтожать некачественные пищевые продукты за счет их владельцев.

На заседании госкомиссии замминистра финансов Андрей Иванов предложил уничтожать некачественные продукты «в форме государственной услуги с определением соответствующей платы за ее предоставление», пишут «Известия».

В нем же указано, что зампред Совета Федереации Евгений Бушмин предложил «предусмотреть соразмерность штрафа, налагаемого на виновное лицо, с учетом необходимости возмещения затрат на уничтожение некачественных пищевых продуктов».

Норма об оплате расходов должна работать в том числе в порядке регресса: если государство уничтожит продукты за свой счет, оно сможет затем взыскать расходы с производителя.