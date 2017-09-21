Минфин РФ исключит Гонконг из «черного списка» офшоров

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Минфин РФ подготовил приказ об исключении Гонконга из «черного списка» офшорных зон в связи с ратификацией правительственного соглашения об избежании двойного налогообложения.

Министерством будут внесены изменения в приказ N108н от 13 ноября 2007 года, пишет Интерфакс. Этим документом утвержден перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Соглашение между правительствами РФ и Гонконга об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогов на доходы было подписано в январе 2016 года, ратифицировано и вступило в силу в июле 2016 года. Двустороннее соглашение и протокол к нему применяются в отношении российского налога начиная с 1 января 2017 года.

Межправительственное соглашение с Гонконгом содержит, в частности, положения, не позволяющие отказать в предоставлении запрошенной информации только на основании отсутствия заинтересованности в такой информации у запрашиваемой стороны для собственных налоговых целей, а также на основании того, что такой информацией располагают банки и иные кредитные организации.

В настоящее время минфиновский перечень офшоров включает 42 зоны. Это независимые государства, отдельные внутренние административные образования, подчиненные территории.

Ранее ФНС уже исключила Гонконг из перечня государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ.