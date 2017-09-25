У льготников остается одна неделя, чтоб выбрать деньги вместо НСУ

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Срок окончания приема заявлений по выбору набора социальных услуг или отказа от него продлится до 2 октября 2017 года включительно, так как 30 сентября, последний день приема документов, выпадает на субботу, нерабочий день.

Отделение ПФР по Курской области напоминает, что федеральные льготники могут получать либо набор социальных услуг, либо его денежный эквивалент. При этом законодательство предусматривает замену НСУ деньгами как полностью, так и частично.

Это касается граждан из числа федеральных льготников, не подавших ранее заявление на отказ, а также граждан, которые получили право на соцпомощь после 1 октября 2016 года.

Федеральным льготникам, не изменившим своего предыдущего решения об отказе от НСУ, обращаться в ПФР не нужно — действие их заявления будет автоматически продлено на следующий год и все последующие годы, пока не поступит заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг.

Напомним, с 1 февраля 2017 года на оплату предоставления гражданину НСУ направляется 1048 руб. 97 коп. в месяц, в том числе:

· обеспечение необходимыми медикаментами — 807 руб. 94 коп.; · предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 124 руб. 99 коп.; · бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 116 руб. 04 коп.

Для удобства федеральных льготников с 2017 года заявление о предоставлении НСУ, об отказе от НСУ, о возобновлении НСУ можно подать в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР либо через портал госуслуг.