Клерк.Ру
 
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За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел

22.09.17 22:29
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Если бюрократия прекратит войну против отечественного бизнеса, то уже через несколько лет Россия преобразится и станет самой зажиточной и привлекательной для жизни страной.

Об этом в один голос твердили предприниматели в Общественной палате во время встречи 21 сентября, пишет «Независимая газета».

В стране постоянно гасится предпринимательская инициатива, из-за чего в РФ работает примерно 20 млн «серых» предпринимателей, которые принципиально не хотят выходить из тени, рассказала вице-президент «ОПОРы России» Марина Блудян.

Число легальных предпринимателей сократилось за последние 12 месяцев на 300 тыс. человек. А на оставшихся 5,7 млн человек уже заведено 270 тыс. уголовных дел. К ним ежегодно приходят 400 тыс. плановых проверок и еще один миллион — внеплановых. Все эти проверки фиксируют соответствие бизнеса по 2 млн показателей — от справок психиатрического освидетельствования до высоты потолка или наличия спецкресел для беременных сотрудников, рассказывает Блудян.

По ее словам, в РФ чиновники создали целую индустрию торговли пустыми бумажками: справками, заключениями, сертификатами. Между тем уже сегодня можно качественно менять условия жизни и труда. На многих предприятиях можно сократить рабочий день до 4 часов при сохранении зарплат. Это будет выгодно работодателю. Но подобные начинания встречают сопротивление армии проверяющих. «Уберите руки от предпринимателей, дайте им идти вперед», — призывает вице-президент ОПОРы.

Отношение власти к бизнесу во время встречи многие предприниматели описывали как состояние войны.

Однако на прошедшей накануне встрече Президента РФ Владимира Путина и главы «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина ничего подобного не обсуждалось. Хотя и затрагивались другие вопросы, волнующие бизнес: переход на онлайн-ККТ и повышение МРОТ.

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Обслуживающий
ToT
Предприниматели - это национальные герои. Хотя, наверное, всех вырежут, как было при НЭПе
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
аллюзионистка
Шмымзик
А сама продолжает получать пособие. А мои покупатели ушли к ней потому что там дешевле. Нормально...
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<b>Модератор</b>
Над.К
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<b>Модератор</b>
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Аноним
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yante
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yante
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Клерк
yante
Диана Г.Н., Вы писали:  Вы не устали со своим ПФР общаться? Напишите через сайт в вышестоящи...
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Клерк
Диана Г.Н.
 Вы не устали со своим ПФР общаться? Напишите через сайт в вышестоящий, попросите у них "Св...
Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР
Аноним
Добавлю еще вот что.Совершенно не удивляет, что большинство людей не знают, что 1% свыше 300 т. р...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
Аноним
Над.К, Вы писали:и для всех ИП? Вообще-то написано про неторговые организации и ИП. И те и те - ...
Неторговому бизнесу могут дать отсрочку по онлайн-ККТ
<b>Модератор</b>
Над.К
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Аноним
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Аноним
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Аноним
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Аноним
Блин, у меня ИП объявился клиент закрыться хочет с 2008!!!! года ни разу отчеты не сдавал, сейчас...
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Аноним
други мои! вы не учитываете, что огромная часть ИП это люди предпенсионного возраста, которые ник...
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Аноним
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Аноним
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