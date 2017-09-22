За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел

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Если бюрократия прекратит войну против отечественного бизнеса, то уже через несколько лет Россия преобразится и станет самой зажиточной и привлекательной для жизни страной.

Об этом в один голос твердили предприниматели в Общественной палате во время встречи 21 сентября, пишет «Независимая газета».

В стране постоянно гасится предпринимательская инициатива, из-за чего в РФ работает примерно 20 млн «серых» предпринимателей, которые принципиально не хотят выходить из тени, рассказала вице-президент «ОПОРы России» Марина Блудян.

Число легальных предпринимателей сократилось за последние 12 месяцев на 300 тыс. человек. А на оставшихся 5,7 млн человек уже заведено 270 тыс. уголовных дел. К ним ежегодно приходят 400 тыс. плановых проверок и еще один миллион — внеплановых. Все эти проверки фиксируют соответствие бизнеса по 2 млн показателей — от справок психиатрического освидетельствования до высоты потолка или наличия спецкресел для беременных сотрудников, рассказывает Блудян.

По ее словам, в РФ чиновники создали целую индустрию торговли пустыми бумажками: справками, заключениями, сертификатами. Между тем уже сегодня можно качественно менять условия жизни и труда. На многих предприятиях можно сократить рабочий день до 4 часов при сохранении зарплат. Это будет выгодно работодателю. Но подобные начинания встречают сопротивление армии проверяющих. «Уберите руки от предпринимателей, дайте им идти вперед», — призывает вице-президент ОПОРы.

Отношение власти к бизнесу во время встречи многие предприниматели описывали как состояние войны.

Однако на прошедшей накануне встрече Президента РФ Владимира Путина и главы «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина ничего подобного не обсуждалось. Хотя и затрагивались другие вопросы, волнующие бизнес: переход на онлайн-ККТ и повышение МРОТ.