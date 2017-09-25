В России появятся еще 8 территорий опережающего развития
Подготовлены проекты Постановлений Правительства РФ о создании восьми новых территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР).
ТОР создаются в моногородах Чистополь, Нижнекамск, Зеленодольск (Татарстан), Сердобск (Пензенская область), Саянск (Иркутская область), Пикалево (Ленинградская область), Канаш (Чувашия), Далматово (Курганская область).
Соответствующие документы размещены Минэкономразвития на портале НПА.
Указанные города обладают экономическими и географическими преимуществами для реализации инвестиционных проектов.
Привлеченные инвестиции будут способствовать созданию новых рабочих мест, что позволит предотвратить возникновение социальной напряженности в городах, где значительная часть экономически активного населения работает на градообразующих предприятиях, отмечается в пояснительных записках.