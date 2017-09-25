В России появятся еще 8 территорий опережающего развития

natalisa51 Я может в расчётной ведомости сделаю 2 гр для подписи. Одна на деньги,другая на получение Р... За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей

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Аноним Добрый день! Подскажите насчет шансов перехода на УСН.Заявление написал, и отправил посредством E... 26.2-1 Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения

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licovaE Я вышла на пенсию в 2015г. Это первый год расчета пенсии по новой формуле. За 28 лет стажа п... ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто

Аноним natalisa51, Вы писали:А как можно проверить,что расчётные листки не выдавались? Разве что ,если р... За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей

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Аноним Ты свои принципы оставь своей "мелкашке" и не указывай всем работодателям. У меня никто не ставит... За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей

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Аноним Аноним, Вы писали:Все правильно не йух обманывать рабочий класс!)) Слышь, ты, рабочий класс... За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей

бух2007 сведения о доходах от деятельности ИП за 2016 год будут передаваться в территориальные органы ПФР... Пересчет максимальных взносов ИП за 2016 возможен только до конца 2017: УФНС предупреждает

natalisa51 А что честное слово " купеческое" уже ничего не значит... , справка ф 2ндфл- это тоже докум... За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей

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Аноним Надо просто организовать правило-вбивать в трудовой договор электронный адрес работника. И потом ... За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей

natalisa51 А как можно проверить,что расчётные листки не выдавались? Разве что ,если работник сам не пожалуе... За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей