Треть россиян могут целый год не работать и жить на свои накопления

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Самым надежным способом вложения денег для россиян остается покупка недвижимости – так считают 46% опрошенных, сообщает ВЦИОМ.

Хранить средства в банках предпочитают 29%, за два года доверие к финансовым организациям заметно выросло (для сравнения в 2015 г. такой ответ давал 21%). Наличность в рублях выбирают 17%, в иностранной валюте - 10%. 14% скорее вложили бы средства в золото и драгоценности, 7% купили бы акции предприятий, а 5% отнесли бы средства в пенсионный фонд.

Сбережения в настоящий момент имеет чуть более трети россиян (36%), о том, что в их семьях накоплений нет, сообщили 63%.

Чаще других деньги удается откладывать тем, у кого имеются банковские счета (74%), москвичам и петербуржцам (45%), тогда как жителям сел и людям, у которых нет вкладов в банках, копить удается гораздо реже (29% и 22 % соответственно).

Сбережениями россияне считают сумму, которая начинается от 398 тыс 617 руб., это на 64% больше, чем в 2013 г., когда накоплениями считались 243 тыс. 216 рубля.

Абсолютное большинство граждан нашей страны знает, какой ежемесячный доход сделает их счастливыми (89% смогли назвать конкретную сумму), только 3% сказали, что счастье не в деньгах.

Среднее значение от названных сумм составило 105 тыс 426 рублей.

В случае потери работы или другого источника дохода 32% опрошенных смогут прожить на свои нынешние накопления год и более, эта доля выросла с 2015 г. почти в два раза. 29% могут обойтись без работы более полугода, около четверти россиян (22%) протянут 2-3 месяца. Только 2% признались, что смогут прожить без заработка всего 2-3 недели.