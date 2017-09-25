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Запрет на вывоз кожевенного сырья продлен

25.09.17 14:04
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Дмитрий Медведев подписал постановление на продление запрета на вывоз кожевенного полуфабриката.

Запрет был введен с 1 октября 2014 года и уже продлевался несколько раз. Постановлением от 20 сентября 2017 года №1130 временный запрет на вывоз кожевенного полуфабриката продлён сроком на шесть месяцев – с 5 октября 2017 года по 5 апреля 2018 года.

По мнению Правительства, такие меры способствуют снижению дефицита кожевенного полуфабриката, существующего в стране.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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