В России ликвидируют ФГУПы и МУПы

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Замглавы министерства финансов Алексей Моисеев заявил, что ФГУПов и МУПов больше не будет.

«У нас есть программа по отказу от такой организационно-правовой собственности (ФГУП и МУП). Мы должны до конца 2018 года ликвидировать все. Возможно, «Почта России» останется единственным ФГУПом. Даже Гознак уже преобразован в акционерное общество», — заявил он.

«Здесь сопротивление пойдет жесточайшее. Понятно, что это источник дохода для большого количества начальничков во всех этих организациях», — цитирует RNS слова Моисеева.

Он пояснил, что одна из причин ликвидации этой формы собственности — нерациональное использование недвижимости.

«К сожалению, у нас есть наследие советского времени, когда огромное количество госпредприятий — ФГУПы, МУПы и АО, которые владеют большим количеством недвижимости и портят вид центральных улиц городов. Любой из нас, проезжая по областным и районным центрам, наверняка видел развалюху с надписью "ФГУП «Управление по передаче левых бумажек на правую сторону и их занесению в почтовый ящик». Сами здания развалены и непокрашены. В самих зданиях находятся ларьки, а в подвале — подпольные казино. Эти помещения сдаются за наличные, и, как правило, за валюту», — сказал он.

Моисеев отметил, что Москвы эта проблема не касается, так как «по коммерческим соображениям» в центре города таких зданий нет.