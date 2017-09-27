Банковские гарантии для закупок у малого и среднего бизнеса унифицируют

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Минфин готовит поправки в Закон № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" для унификации требований к банковским гарантиям, предоставляемым субъектами малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщается на сайте министерства.

В настоящее время заказчики при закупках в рамках Закона № 223-ФЗ могут требовать предъявления банковских гарантий, выданных приемлемыми для заказчика банками. Заказчики при этом также могут устанавливать различные требования к таким банкам, что приводит к возникновению у субъектов МСП сложностей в получении гарантий, обусловленных обращением в приемлемый для заказчика банк.



Минфин России по аналогии с конструкцией, предусмотренной действующими нормами Закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", предлагает установить унифицированные требования к банкам, чьи гарантии могут быть представлены заказчикам субъектами МСП при закупках в соответствии в Законом № 223-ФЗ.



Законопроект также позволит снизить риски представления подложных банковских гарантий, поскольку предусмотрено включение банковской гарантии в реестр единой информационной системы в порядке, применяемом при закупках в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Законопроект уже законопроект прошел процедуру межведомственного согласования и направлен в Правительство Российской Федерации.