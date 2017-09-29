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ПФР: оформить пенсию можно через работодателя, как во времена СССР

29.09.17 08:03
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Все новое - это хорошо забытое старое, уверены в ПФР, отмечая, что назначение пенсии через работодателя не исключение. В советские годы граждане могли обратиться за оформлением пенсии в организацию по последнему месту работы, которая совместно с местным комитетом профсоюза должна была подготовить и передать документы в отдел по социальной защите населения.

Выйти на пенсию вовремя и без особых хлопот сегодня можно через работодателя, «Личный кабинет гражданина», подойти в Управление ПФР или в МФЦ, сообщает ОПФР по Санкт-Петербургу.

Более 33 тысяч работодателей региона заключили соглашение с Отделением ПФР об электронном взаимодействии, благодаря которому гражданам не нужно обращаться в Пенсфонд лично. Работодатель заранее формирует полный пакет документов в электронном виде и направляет их в ПФР, при необходимости получения дополнительных сведений о стаже или заработной плате, сотрудника обязательно уведомят об этом и окажут помощь в получении недостающих документов.

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