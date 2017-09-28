Клерк.Ру
 
0
0

Идея о специальных соцсчетах граждан понравилась депутатам

28.09.17 17:02
1

Три законопроекта об открытии специальных социальных банковских счетов граждан, на средства которых не может быть обращено взыскание, рекомендованы к принятию в первом чтении.

Данные инициативы, внесенные депутатами от "Единой России" Владимиром Васильевым, Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым, напоминает РИА Новости. Разработаны они в целях защиты прав граждан и направлены на исключение возможности обращения взыскания в рамках исполнительного производства на денежные выплаты социального характера. Специальный социальный банковский счет открывается банком клиенту-физическому лицу для зачисления денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с требованиями законодательства об исполнительном производстве. Это будет касаться, в частности, социальных пособий, материнского капитала, различных компенсационных и единовременных выплат.

Владельцу такого счета или иным лицам запрещается переводить на него собственные денежные средства, а также денежные средства, не включенные в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Денежные средства, находящиеся на специальном социальном банковском счете, в случае признания его владельца банкротом в конкурсную массу включаться не будут.

Арест или списание денежных средств, находящихся на специальном счете, по обязательствам его владельца, не допускается, за исключением обязательств, предусмотренных статьей 851 Гражданского кодекса. Согласно этой статье, в предусмотренных договором банковского счета случаях клиент оплачивает услуги банка по совершению операций находящимися на счете денежными средствами.

За несоблюдение уполномоченными органами и организациями требований, касающихся перечисления денег на специальный счет, вводится административная ответственность. Нарушителям придется заплатить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. А для банка за совершение недопустимых операций по таким счетам штраф составит от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Юридические новости
 
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
 
Юридические новости
 
Стать судебным юристом станет сложнее
 
Бухгалтерские новости
 
Сведения о банковских счетах должника получайте в налоговой по месту его учета
 

»
Мнения 157
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Снижайте взносы и все с удовольствием выйдут из тени  Уже не факт... :)
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
Аноним
Государство не сможет защитить этих людей  Максим считает, что обычно государство защищает л...
Глава МЭР разглядел сходство биткоинов с акциями МММ
Клерк
msneg
zuhra18, Вы писали:У нас продавец ушла в декрет. Попросили принести накладные с её подписью и поя...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Аноним
а нас любезно попросили зарегистрироваться в какой- нибудь другой инспекции раз не можем отстегив...
Считая налоговую нагрузку, ИФНС учитывает не все налоги
<b>Модератор</b>
Над.К
FSK, он сам и был своим арендодателем ;) Через подконтрольные организации
Продать технику, а потом взять ее в аренду у покупателя – незаконная схема
Клерк
FSK
Вислоухая, Вы писали:спецрежимы - это зло.  А ОСН - добро? Получается, мужика посадили,...
Продать технику, а потом взять ее в аренду у покупателя – незаконная схема
Аноним
Господа редакторы! Вы отслеживали свои публикации. Переврали тарифы всего-то в 10 раз! Правда мак...
Свидетельство о праве на наследство
Аноним
Таких ретивых надо охлаждать только судами и жалобами во все инстанции. Совсем уже с ума сошли. С...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Клерк
zuhra18
У нас продавец ушла в декрет. Попросили принести накладные с её подписью и пояснительную записку ...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Аноним
А для тех кто все вовремя сдал и все олатил , все равно шлюхи из ПФР шлют требования в налоговую,...
20% ИП не сдают декларации. Им грозят взносы в максимальном размере
Аноним
Я против такого закона ! Бывают дела пустяковые, не требующие глубокого знания норм права. К тому...
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
Аноним, Вы писали:Добрый день. нас перевели давно.Сначала тоже было одно возмущение, а потом нашл...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
<b>Модератор</b>
бух2007
ФНС уже дважды высказал свою позицию относительно незаконности начислений по максималке  это...
20% ИП не сдают декларации. Им грозят взносы в максимальном размере
Клерк
msneg
Mmmaximmm, Вы писали: либо ты им сам  без музы?(( Я кстати уже несколько лет пользуюсь ...
Как бухгалтеру все успеть в отчетную кампанию. 10 правил тайм-менеджмента
Аноним
Ну и о чем вы пишете? ПФР и ФНС проводили совещание еще в начале месяца, и после этого ФНС уже дв...
20% ИП не сдают декларации. Им грозят взносы в максимальном размере
Клерк
Rolen
Один раз послал их, просили доказать и т.д. сказали через суд выплатят. через месяц выплатили.
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Аноним
Так по-тихоньку, ЦБ "займется" и политикой,все карты им в руки ,а  90е годы мы помним.Березо...
Кого будут проверять аудиторы и кто будет контролировать их
<b>Модератор</b>
бух2007
ФСС нам объяснил, что мы неправомерно приняли на работу администратором ресторана,человека, котор...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Клерк
natalisa51
 Если это примут, то  юристов будут заставлять бесплатно выступать в суде согласно ст 4...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Клерк
msneg
Mmmaximmm, Вы писали:Глупости пишут. Я могу работать только тогда, когда у меня муза. А муза план...
Как бухгалтеру все успеть в отчетную кампанию. 10 правил тайм-менеджмента
Клерк
Ставка
ФСС нам объяснил, что мы неправомерно приняли на работу администратором ресторана,человека, котор...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
<b>Модератор</b>
Над.К
а родители - несовершеннолетних детей?  Родители смогут. Потому что они законные представи...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Аноним
5 бизнесменов как получали по 400000 в 17году, так и будут получать в 18, а чиновнику с 800000 ув...
Как Минфин с ФНС запланировали лучше собирать налоги в 2018 году
<b>Модератор</b>
бух2007
заставил беременную сотрудницу (работала более 3- х лет) доказывать , что она имеет соответствующ...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Аноним
Невоспитанная, Вы писали:сроков обяательного применения ККТ  и что имелось в виду? &nb...
Как Минфин с ФНС запланировали лучше собирать налоги в 2018 году
Клерк
Sigma_21
То есть, директорам запретят защищать в суде свои интересы? Обязательно нужно будет юриста нанима...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Клерк
Ставка
Добрый день!  в 2013 году,камеральный отдел филиала &#8470; 8 ФСС по Омской области, застави...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Веселая бездельница
Mmmaximmm
а в 1978году нам принесла главбух маленькие машинки счетные МК -такие удобные  я еще даже н...
Как вели учет и заполняли декларации раньше: ностальгический обзор «Клерка». Сейчас лучше?
Клерк
natalisa51
А чем выплачивается доля от недвижимости. Доля -это часть права на владение юр лица. По завещанию...
Выплата действительной доли наследнику облагается НДФЛ
Веселая бездельница
Mmmaximmm
Глупости пишут. Я могу работать только тогда, когда у меня муза. А муза планированию не поддается.
Как бухгалтеру все успеть в отчетную кампанию. 10 правил тайм-менеджмента
Аноним
В бухгалтерию пришла в начале 90-х. Хорошо помню бумажную отчетность. На мой взгляд, отчетность н...
Как вели учет и заполняли декларации раньше: ностальгический обзор «Клерка». Сейчас лучше?
Веселая бездельница
Mmmaximmm
В список дел включайте все  я список дел прочтя до середины вдруг очутился в позе эмбриона н...
Как бухгалтеру все успеть в отчетную кампанию. 10 правил тайм-менеджмента
<b>Модератор</b>
Над.К
Я что там одна такая.... "Там" есть люди, которые аргументированнее дадут отзывы на этот проек...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
<b>Модератор</b>
Над.К
Доля это не имущество ,не деньги.  А чем, по Вашему, выплачивают наследнику стоимость доли?...
Выплата действительной доли наследнику облагается НДФЛ