Идея о специальных соцсчетах граждан понравилась депутатам

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Три законопроекта об открытии специальных социальных банковских счетов граждан, на средства которых не может быть обращено взыскание, рекомендованы к принятию в первом чтении.

Данные инициативы, внесенные депутатами от "Единой России" Владимиром Васильевым, Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым, напоминает РИА Новости. Разработаны они в целях защиты прав граждан и направлены на исключение возможности обращения взыскания в рамках исполнительного производства на денежные выплаты социального характера. Специальный социальный банковский счет открывается банком клиенту-физическому лицу для зачисления денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с требованиями законодательства об исполнительном производстве. Это будет касаться, в частности, социальных пособий, материнского капитала, различных компенсационных и единовременных выплат.

Владельцу такого счета или иным лицам запрещается переводить на него собственные денежные средства, а также денежные средства, не включенные в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Денежные средства, находящиеся на специальном социальном банковском счете, в случае признания его владельца банкротом в конкурсную массу включаться не будут.

Арест или списание денежных средств, находящихся на специальном счете, по обязательствам его владельца, не допускается, за исключением обязательств, предусмотренных статьей 851 Гражданского кодекса. Согласно этой статье, в предусмотренных договором банковского счета случаях клиент оплачивает услуги банка по совершению операций находящимися на счете денежными средствами.

За несоблюдение уполномоченными органами и организациями требований, касающихся перечисления денег на специальный счет, вводится административная ответственность. Нарушителям придется заплатить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. А для банка за совершение недопустимых операций по таким счетам штраф составит от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.