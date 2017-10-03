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При каких условиях пенсионный возраст может быть снижен дважды

03.10.17 08:04
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Бывает так, что гражданин имеет право на досрочный выход на пенсию по нескольким основаниям: например, он работал на Крайнем Севере и, кроме того, на вредном производстве. В таких случаях может возникнуть право на дополнительное снижение пенсионного возраста, пояснили в ОПФР по Воронежской области.

Для такого двойного снижения пенсионного возраста необходимо выполнение трёх условий:

1)наличие страхового стажа, необходимого для досрочного назначения страховой пенсии по старости;

2)наличие необходимого стажа на соответствующих видах работ;

3)наличие северного стажа: 15 календарных лет на Крайнем Севере или 20 календарных лет на территориях, приравненных к северным.

Если все три условия выполнены, возраст, установленный для досрочного назначения страховой пенсии по старости, уменьшается дополнительно на 5 лет.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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