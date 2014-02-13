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Фото Бориса Мальцева, Кублог

Обзор изменений в сфере закупок

01.02.17 17:18
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В 2016 году вступил в силу ряд значимых изменений и дополнений к Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Они определили работу участников госзакупок в текущем году и стали первым этапом для тех новых норм, которые ждут нас уже в 2017-м. 

44-ФЗ

С 1 января 2016 года введены в действия положения главы 2 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающих обязанности по планированию закупок, в том числе составлению и утверждению планов закупок и планов-графиков, по обоснованию и нормированию закупок. При этом на 2016 год формировать планы закупок не требовалось, поскольку при подготовке бюджетов и планов финансово-хозяйственной деятельности отсутствовали правовые основания для этого. Планирование закупок путем формирования, утверждения и ведения заказчиками планов закупок и планов-графиков должно осуществляться уже на 2017-й и последующие годы. Это разъяснил и Минэкономразвития России в своем Письме от 16.11.2015 N Д28и-3327.

С 1 января 2016 года начала применяться статья 19 Закона 44-ФЗ. Она содержит положения о нормировании в сфере закупок, которое может осуществляться путем установления требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) путем установления нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения). То есть эти способы можно применять как совместно, так и по отдельности.

С 1 января 2016 года в соответствии со статьей 4 Закона N 44-ФЗ создана и функционирует единая информационная система в сфере закупок (ЕИС). Введена необходимость включать в единую информационную систему информацию о ценах товаров (работ, услуг), складывающихся на товарных рынках, и запросах цен, размещаемых заказчиками при определении начальной (максимальной) цены контракта. Такая информация включается в ЕИС в целях содействия заказчикам в определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта с использованием метода сопоставимых рыночных цен.

30 мая 2016 года вступил в силу Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 27н «Об утверждении Порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. N 4н», которым введен порядок регистрации в единой информационной системе в сфере закупок.

С 1 января 2016 года вступили в силу части 1 и 2 статьи 23 Закона № 44-ФЗ, согласно которым введена необходимость указывать идентификационный код закупки в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных законом. Приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 N 422 утвержден Порядок формирования идентификационного кода закупки. Согласно данному Порядку формирование идентификационного кода закупки осуществляется заказчиком и представляет собой 36-значный цифровой код.

1 января 2016 года, кроме того, вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 № 390-ФЗ, который продлил еще на год, то есть до конца 2016 года, срок действия некоторых положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В частности это коснулось отсрочки уплаты пеней и штрафов по контрактам, а также изменения условий контракта о сроке, цене и количестве поставляемого товара и услуг.

Этим законом внесено изменение в пункт 2 части 10 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. Теперь отказ от подписания госконтракта при повышении предельной отпускной стоимости медицинских препаратов, которые содержит перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также отстранение от участия в закупке лекарственных средств могут осуществляться только при взаимодействии с поставщиками медикаментов либо в случае госзакупок с начальной ценой более 10 миллионов рублей.

Также в новой редакции изложен пункт 5 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ, согласно которой платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, может быть представлено и в виде копии. Ранее заверение банком копии платежного поручения являлось обязательным требованием.

469-ФЗ

Затем 10 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2015 № 469-ФЗ. Данным законом внесено дополнение в статью 93 Закона № 44-ФЗ. А именно пункт 46 части 1 данной нормы как новое основание закупки у единственного поставщика предусматривает осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет финансовых средств, выделенных на оперативно-разыскную деятельность. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, утверждается руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление оперативно-разыскной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

В связи с применением Закона № 44-ФЗ в 2016 году необходимо отметить принятый 29.12.2015 года Федеральный закон № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данным законом перенесен на 1 января 2017 г. срок вступления в силу ч. 8.1. статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предписывающей заказчикам, работающих по 223-ФЗ, руководствоваться положениями Закона № 44-ФЗ при закупках в случае невыполнения обязанности осуществить закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в течение календарного года в объеме, установленном Правительством Российской Федерации.

Постановления Правительства РФ

Необходимо отметить, что правила осуществления закупок в 2016 году регулируются также и несколькими подзаконными актами. В их числе Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1480 «О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1087» , которым в указанном Постановлении дополнен перечень случаев заключения контракта жизненного цикла.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1470 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 1224», которое вступило в силу 1.01.2016 года и внесло изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 1224 об установлении запрета и ограничений на закупки иностранных товаров, а также услуг, оказываемых гражданами иных государств в целях реализации госконтрактов для нужд обороны страны и безопасности государства. Указанным Постановлением расширены преференции участникам ЕАЭС, на которых запреты и ограничения не распространяются, но прежде чем произвести закупку в странах ЕАЭС, необходимо подтвердить отсутствие соответствующего производства в РФ, получив соответствующее заключение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. До конца 2016 года действует Приказ Минэкономразвития № 795 от 30.10.2015 г., которым утвержден единый порядок публичного обсуждения госзакупок стоимостью свыше 1 млрд рублей в текущем году.

С 24 марта 2016 года вступило в действие важное Постановление Правительства РФ от 14.03.2016 N 191, которое определило правила, следуя которым можно изменять цену, сроки, а также объемы госконтрактов по соглашению сторон. Но данный нормативный акт касается исключительно контрактов, исполнение которых должно быть завершено до конца текущего года.

С 29 марта 2016 года Постановлением от 11.03.2016 N 182 Правительство РФ определило условия, при которых в 2016 году заказчик вправе не устанавливать требование об обеспечении исполнения контракта.

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1 мнение
Клерк
bestiya7460
, Челябинск
При этом на 2016 год формировать планы закупок не требовалось, поскольку при подготовке бюджетов и планов финансово-хозяйственной деятельности отсутствовали правовые основания для этого.

 Чтобы знать кому эти контракты продавать видимо.......

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