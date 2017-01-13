Налогообложение пособий муниципальных служащих

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Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным органом муниципального образования в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ (часть 2 ст. 22 Федерального закона от 2.03.07 г. № 25-ФЗ ).

Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ.

Статьей 41 НК РФ закреплено, что в соответствии с НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций» НК РФ.

В силу п. 3 ст. 210 НК РФ для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК РФ, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218–221 НК РФ, с учетом особенностей, установленных главой 23 НК РФ.

Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) все виды установленных действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных расходов).

В данном случае освобождение муниципальным служащим занимаемой должности равноценно увольнению с места работы.

Выплаты, производимые физическим лицам в связи с прекращением полномочий, а также выплаты, производимые в связи с увольнением, имеют одно и то же экономическое назначение. По нашему мнению, при налогообложении единовременной выплаты, выплачиваемой лицу, следует применять норму п. 3 ст. 217 НК РФ об освобождении от обложения налогом на доходы физических лиц указанных доходов в сумме, не превышающей в целом шестикратный размер среднего месячного заработка.

Данную позицию высказал Минфин России в письме от 30.04.15 г. № 03-04-06/25289 .

При этом компенсация в виде доплаты до прежнего уровня заработной платы после увольнения не связана с выполнением трудовых обязанностей.

При этом необходимо отметить, что выплаты, предоставленные в соответствии с законом субъекта РФ в виде ежемесячного денежного содержания до момента трудоустройства муниципальным служащим, являясь компенсационными выплатами, связанными с увольнением работника, не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц (письма Минфина России от 28.05.10 г. № 03-04-06/9–103 , от 5.10.09 г. № 03-04-05-01/725 ).