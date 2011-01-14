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Анализ изменений законодательства в области cоциального обеспечения

29.12.16 18:12
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Что изменилось С 1 января 2017 года До 1 января 2017 года
Социальное обеспечение

Увеличен пенсионный возраст государственных и муниципальных служащих

 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ

 

Изменения внесены Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ

 В 2017 году возраст, по достижении которого государственные гражданские и муниципальные служащие получают страховую пенсию по старости, повысится на шесть месяцев и составит 55 лет и 6 месяцев для женщин, 60 лет и 6 месяцев для мужчин

По общему правилу право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет

 

Увеличен стаж государственной гражданской службы (муниципальной службы) для назначения пенсии за выслугу лет

 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ

 

Изменения внесены Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ

Условия предоставления права на пенсию региональным и муниципальным служащим по-прежнему определяются нормативными актами регионов и муниципалитетов. Но уточняется, что для них, как и для федеральных служащих, минимальная продолжительность стажа соответствующей службы для назначения пенсии за выслугу лет определяется согласно приложению к закону № 166-ФЗ.

Для назначения пенсии за выслугу лет в 2017 году необходим стаж государственной (муниципальной) службы 15 лет и 6 месяцев. Далее с каждым годом он будет увеличиваться еще на 6 месяцев, пока не достигнет 20 лет

Федеральным государственным гражданским служащим наряду со страховой пенсией по старости может назначаться пенсия за выслугу лет. При ее назначении учитываются стаж государственной гражданской службы (не менее 15 лет) и иные условия в соответствии с п. п. 1 — 3 ст. 7 закона № 166-ФЗ.

Условия предоставления права на пенсию государственным гражданским служащим субъектов РФ и муниципальным служащим за счет средств региональных и местных бюджетов определяются законами и иными НПА регионов и актами органов местного самоуправления

Увеличен минимальный срок исполнения полномочий члена СФ или депутата Госдумы, необходимый для получения ежемесячной доплаты к пенсии

 

Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ

Изменения внесены Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ

При исполнении указанными лицами своих полномочий:

— от 5 до 10 лет (ранее от 1 до 3 лет) – 55 процентов ежемесячного денежного вознаграждения;

— 10 лет и более (ранее свыше 3 лет) – 75 процентов

Для выплаты из ФСС страхового обеспечения понадобится справка-расчет

 

Приказ Минтруда РФ от 28.10.2016 № 585н

(вступил в силу 28.11.2016)

Обновлен перечень документов, без которых фонд не возместит расходы на пособия по больничному и в связи с материнством. Он пополнился справкой-расчетом.

Подавать ее придется страхователям при обращении за выделением средств за периоды, начиная с 1 января 2017 года.

Справка-расчет включает в себя суммы:

— задолженности страхователя по взносам на начало и конец отчетного (расчетного) периода;

— начисленных к уплате взносов, в том числе за последние 3 месяца;

— доначисленных взносов;

— не принятых к зачету расходов;

— средств, полученных от соцстраха в возмещение произведенных расходов;

— возвращенных (зачтенных) излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов;

— средств, израсходованных на цели обязательного соцстрахования, в том числе за последние 3 месяца;

— уплаченных взносов, в том числе за последние 3 месяца;

— списанной задолженности страхователя.

При этом если компания хочет возместить пособия за периоды до 01.01.2017, то нужно представить форму 4-ФСС. Таким же образом возмещаются расходы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

На основании ч. 3 перечня в ФСС РФ предоставляются копии документов, подтверждающих обоснованность расходов (например, копии больничных листков). Сейчас это требование является обязательным для страхователей, которые применяют пониженные тарифы страховых взносов.

С начала 2017 года оно распространится на плательщиков страховых взносов, которые применяют нулевые тарифы

Увеличен максимальный размер ежемесячного пособия по «травматическому» страхованию и сумма, из которой исчисляется размер единовременного пособия

 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 417-ФЗ

В 2017 году:

— максимальная величина ежемесячного пособия по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не может превышать 72 290,4 рубля.

— сумма, из которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты застрахованному, составляет 94 018,0 руб.

Максимальная величина ежемесячной страховой выплаты не могла превышать в январе 2016 г. 65 330,0 руб., в феврале — декабре 2016 г. — 69 510,0 руб.

Сумма, из которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты застрахованному, составляла в январе 2016 года 84 964,2 рубля, в феврале — декабре 2016 года — 90 401,9 рубля

Источник: "Время бухгалтера"

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