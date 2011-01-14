Анализ изменений законодательства в области cоциального обеспечения

По общему правилу право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет

Увеличен стаж государственной гражданской службы (муниципальной службы) для назначения пенсии за выслугу лет Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ Изменения внесены Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ

Условия предоставления права на пенсию региональным и муниципальным служащим по-прежнему определяются нормативными актами регионов и муниципалитетов. Но уточняется, что для них, как и для федеральных служащих, минимальная продолжительность стажа соответствующей службы для назначения пенсии за выслугу лет определяется согласно приложению к закону № 166-ФЗ. Для назначения пенсии за выслугу лет в 2017 году необходим стаж государственной (муниципальной) службы 15 лет и 6 месяцев. Далее с каждым годом он будет увеличиваться еще на 6 месяцев, пока не достигнет 20 лет