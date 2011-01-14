Анализ изменений законодательства в области cоциального обеспечения
|Что изменилось
|С 1 января 2017 года
|До 1 января 2017 года
|Социальное обеспечение
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Увеличен пенсионный возраст государственных и муниципальных служащих
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Изменения внесены Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ
|В 2017 году возраст, по достижении которого государственные гражданские и муниципальные служащие получают страховую пенсию по старости, повысится на шесть месяцев и составит 55 лет и 6 месяцев для женщин, 60 лет и 6 месяцев для мужчин
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По общему правилу право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет
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Увеличен стаж государственной гражданской службы (муниципальной службы) для назначения пенсии за выслугу лет
Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ
Изменения внесены Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ
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Условия предоставления права на пенсию региональным и муниципальным служащим по-прежнему определяются нормативными актами регионов и муниципалитетов. Но уточняется, что для них, как и для федеральных служащих, минимальная продолжительность стажа соответствующей службы для назначения пенсии за выслугу лет определяется согласно приложению к закону № 166-ФЗ.
Для назначения пенсии за выслугу лет в 2017 году необходим стаж государственной (муниципальной) службы 15 лет и 6 месяцев. Далее с каждым годом он будет увеличиваться еще на 6 месяцев, пока не достигнет 20 лет
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Федеральным государственным гражданским служащим наряду со страховой пенсией по старости может назначаться пенсия за выслугу лет. При ее назначении учитываются стаж государственной гражданской службы (не менее 15 лет) и иные условия в соответствии с п. п. 1 — 3 ст. 7 закона № 166-ФЗ.
Условия предоставления права на пенсию государственным гражданским служащим субъектов РФ и муниципальным служащим за счет средств региональных и местных бюджетов определяются законами и иными НПА регионов и актами органов местного самоуправления
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Увеличен минимальный срок исполнения полномочий члена СФ или депутата Госдумы, необходимый для получения ежемесячной доплаты к пенсии
Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ
Изменения внесены Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ
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При исполнении указанными лицами своих полномочий:
— от 5 до 10 лет (ранее от 1 до 3 лет) – 55 процентов ежемесячного денежного вознаграждения;
— 10 лет и более (ранее свыше 3 лет) – 75 процентов
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Для выплаты из ФСС страхового обеспечения понадобится справка-расчет
Приказ Минтруда РФ от 28.10.2016 № 585н
(вступил в силу 28.11.2016)
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Обновлен перечень документов, без которых фонд не возместит расходы на пособия по больничному и в связи с материнством. Он пополнился справкой-расчетом.
Подавать ее придется страхователям при обращении за выделением средств за периоды, начиная с 1 января 2017 года.
Справка-расчет включает в себя суммы:
— задолженности страхователя по взносам на начало и конец отчетного (расчетного) периода;
— начисленных к уплате взносов, в том числе за последние 3 месяца;
— доначисленных взносов;
— не принятых к зачету расходов;
— средств, полученных от соцстраха в возмещение произведенных расходов;
— возвращенных (зачтенных) излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов;
— средств, израсходованных на цели обязательного соцстрахования, в том числе за последние 3 месяца;
— уплаченных взносов, в том числе за последние 3 месяца;
— списанной задолженности страхователя.
При этом если компания хочет возместить пособия за периоды до 01.01.2017, то нужно представить форму 4-ФСС. Таким же образом возмещаются расходы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
На основании ч. 3 перечня в ФСС РФ предоставляются копии документов, подтверждающих обоснованность расходов (например, копии больничных листков). Сейчас это требование является обязательным для страхователей, которые применяют пониженные тарифы страховых взносов.
С начала 2017 года оно распространится на плательщиков страховых взносов, которые применяют нулевые тарифы
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Увеличен максимальный размер ежемесячного пособия по «травматическому» страхованию и сумма, из которой исчисляется размер единовременного пособия
Федеральный закон от 19.12.2016 № 417-ФЗ
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В 2017 году:
— максимальная величина ежемесячного пособия по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не может превышать 72 290,4 рубля.
— сумма, из которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты застрахованному, составляет 94 018,0 руб.
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Максимальная величина ежемесячной страховой выплаты не могла превышать в январе 2016 г. 65 330,0 руб., в феврале — декабре 2016 г. — 69 510,0 руб.
Сумма, из которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты застрахованному, составляла в январе 2016 года 84 964,2 рубля, в феврале — декабре 2016 года — 90 401,9 рубля