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Приложение к учетной политике «События после отчетной даты»
Согласно п. 1 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете[1] совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику. Экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. В этой статье поговорим о том, как в учетной политике приводится информация об отражении в учете и отчетности событий, наступивших после отчетной даты.
При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых федеральными стандартами. Если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета федеральными стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского учета, такой способ самостоятельно разрабатывается исходя из требований, предусмотренных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами.
Пунктом 3 Инструкции № 157н[2] установлено, что данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность субъектов учета формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год (далее – событие после отчетной даты).
Порядок отражения в учете учреждений событий после отчетной даты субъект учета устанавливает в учетной политике. Разрабатывая этот порядок, как установлено п. 6 Инструкции № 157н, следует руководствоваться законодательством РФ о бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирующими бухгалтерский учет, Инструкцией № 157н, при этом нужно исходить из особенностей своей структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности учреждения и выполняемых им в соответствии с законодательством РФ полномочий.
Иных сведений (кроме тех, которые содержатся в п. 3 и 6 Инструкции № 157н) о событиях после отчетной даты ни Инструкция № 157н, ни инструкции № 162н[3], 174н[4], 183н[5], ни разъяснения Минфина не содержат. Поэтому, принимая во внимание требования, установленные п. 6 Инструкции № 157н, работнику учреждения, которому поручено разработать порядок отражения в учете событий после отчетной даты, рекомендуем воспользоваться ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н. Разработав общий порядок отражения в учете и отчетности таких событий, работник, опираясь на методологию учета, установленную вышеназванными инструкциями, прописывает порядок отражения этих операций на счетах бухгалтерского учета.
Как установлено п. 5 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете, учетная политика, разработанная в учреждении и утвержденная приказом руководителя, должна применяться последовательно из года в год. Она может изменяться при следующих условиях (п. 6 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете):
- при изменении требований, предусмотренных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
- при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
- в случае существенного изменения условий деятельности экономического субъекта.
Конец финансового года – это удобное время для внесения изменений в применяемую учреждением учетную политику. Если в вашей учетной политике не прописан порядок отражения событий после отчетной даты либо вы хотите внести поправки в действующие в 2016 году в учреждении правила отражения таких событий, рекомендуем разработать и внести соответствующие корректировки в учетную политику.
Для этого разрабатываются положение и приказ о внесении изменений в учетную политику. Далее приказ подписывается руководителем учреждения, а учетная политика дополняется новыми положениями, которые начинают применяться с даты, указанной в приказе.
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Приказ
о внесении изменений в Приказ
В соответствии с ч. 6 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
приказываю:
1. Внести в Приказ
изменения согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Установить, что настоящий Приказ применяется при формировании показателей объектов учета с 31.12.2016.
3. Ознакомить с настоящим Приказом всех работников учреждения, имеющих отношение к организации и ведению бухгалтерского учета в учреждении.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера А. А. Иванову.
Руководитель учреждения ___________________ С. С. Петров
Приложение к данному приказу может отражать следующую информацию.
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Порядок отражения в учете событий после отчетной даты
1. Общие положения
1.1. Порядок устанавливает правила отражения в учете событий после отчетной даты.
1.2. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел место в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный год.
1.3. К событиям после отчетной даты относятся:
– события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность;
– события, свидетельствующие о возникновении после отчетной даты, но до даты подписания отчетности хозяйственных условий, в которых учреждение вело свою деятельность и которые оказывают существенное влияние на показатели, отражаемые в отчетных формах.
1.4. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания руководителем учреждения (уполномоченным им лицом).
2. Факты хозяйственной жизни, признаваемые событиями после отчетной даты
2.1. Событиями, подтверждающими существование на отчетную дату (но до даты подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, являются:
– объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства;
– признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть); признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед которым оно имеет непогашенную кредиторскую задолженность;
– погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед учреждением, числящейся на конец отчетного года;
– произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату;
– получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
– обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или факта нарушения законодательства при осуществлении организацией деятельности, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.
2.2. Событиями, свидетельствующими о возникновении после отчетной даты (но до даты подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, являются:
– принятие решения о реорганизации организации;
– реконструкция или планируемая реконструкция;
– крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;
– пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации;
– существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты;
– действия органов государственной власти (национализация и т. п.).
3. Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском учете учреждения
3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от его положительного или отрицательного характера для учреждения.
3.2. Событие, наступившее после отчетной даты, признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации.
3.3. Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, доходах и расходах учреждения на счетах бухгалтерского учета либо путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке (ф. 0503760).
3.4. Данные об активах, обязательствах, доходах и расходах учреждения отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых оно осуществляет свою деятельность.
3.5. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность (события, поименованные в п. 2.1 Положения), отражаются в учете заключительными оборотами отчетного периода (посредством счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов») до даты подписания годовых форм бухгалтерской отчетности на 31 декабря года отчетного периода. Операция оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0504833).
После составления отчетных форм в учете производится сторнировочная (или обратная) запись, произведенная для отражения события после отчетной даты (операция оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0504833)).
3.6. События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность (события, поименованные в п. 2.2 Положения), раскрываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760). При этом на счетах бухгалтерского учета в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском учете не производятся. Информация, раскрываемая в пояснительной записке (ф. 0503760), должна включать краткое описание характера события после отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. Если возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, учреждение должно указать это.
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В завершение статьи еще раз отметим, что понятие «события после отчетной даты» определено в п. 3 Инструкции № 157н. Требование об установлении в учетной политике учреждения правил отражения таких событий на счетах бухгалтерского учета предусмотрено п. 6 Инструкции № 157н.
Ввиду отсутствия разъяснений Минфина в отношении порядка отражения таких событий на счетах бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений и в отчетности рекомендуем при разработке данного порядка воспользоваться ПБУ 7/98.
[1] Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
[2] Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.
[3] Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утв. Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н.
[4] Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н.
[5] Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н.