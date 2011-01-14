Получена неустойка от контрагента: нужно ли начислять НДС?

Просмотров:

Как правило, в договорах поставки предусмотрена ответственность сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий сделки. Вопрос: подлежат ли включению в налоговую базу по НДС суммы, полученные от контрагента за ненадлежащее исполнение договора?

Читаем налоговые нормы

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ налоговая база по НДС увеличивается на суммы, связанные с оплатой реализованных товаров. По понятным причинам любые денежные средства, полученные налогоплательщиком в связи с исполнением договора поставки, рассматриваются проверяющими как суммы, связанные с оплатой реализованных товаров, подлежащие обложению НДС.

В частности, в Письме ФНС РФ от 09.08.2011 № АС-4-3/12914@ налоговики разъясняли: суммы штрафных санкций, полученные налогоплательщиком, связанные с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), включаются в налогооблагаемую базу по налогу на добавленную стоимость у налогоплательщика – поставщика товаров (работ, услуг), получающего эти средства.

О каких именно штрафных санкциях (то есть о нарушении каких условий договора) идет речь в письме – непонятно. Можно констатировать, что на сегодняшний день сложилась правоприменительная практика, согласно которой порядок обложения НДС денежных средств, полученных от контрагента, нарушившего условия договора поставки, зависит от вида штрафных санкций.

Неустойка, полученная покупателем от поставщика, в налоговую базу по НДС не включается

Как правило, договором поставки предусмотрена обоюдная ответственность сторон договора. Если поставщик не выполнил взятых на себя обязательств (например, не поставил товар в срок) и в соответствии с договором должен уплатить покупателю неустойку, суммы, полученные покупателем, не включаются в налоговую базу по НДС, поскольку они никоим образом не связаны с оплатой реализованных товаров. Такое мнение, в частности, высказано в Письме Минфина РФ от 08.06.2015 № 03‑07‑11/33051. Что ж, считаем, что его следует принять за аксиому и спокойно применять на практике.

Неустойка за несвоевременную оплату товара, полученная поставщиком от покупателя, в налоговую базу по НДС не включается

Вторая ситуация касается случаев получения поставщиками суммы неустойки за ненадлежащее исполнение покупателем условия договора о своевременной оплате товара. Данный вид неустойки также обложению НДС не подлежит. Поясним.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В 2008 году Президиум ВАС (см. Постановление от 05.02.2008 № 11144/07) указал, что суммы неустойки как ответственность за просрочку исполнения обязательств, полученные обществом от контрагента по договору, не связаны с оплатой товара в смысле пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ, поэтому обложению НДС не подлежат. После выхода в свет названного постановления другие арбитры стали придерживаться аналогичного мнения (см. постановления АС МО от 02.07.2014 по делу № А40-161453/13, АС ПО от 10.12.2014 по делу № А12-7799/2014). Однако налоговики и чиновники еще долгое время с такой трактовкой были не согласны. Например, в письмах Минфина РФ от 17.08.2012 № 03‑07‑11/311, от 14.02.2012 № 03‑07‑11/41 говорится, что суммы неустойки (штрафов, пеней), полученные продавцом (исполнителем) по гражданско-правовому договору, облагаются НДС.

Начиная с 2013 года риторика контролирующих органов изменилась: они согласились с судьями ВАС. Так, в Письме Минфина РФ от 04.03.2013 № 03‑07‑15/6333 (Письмом ФНС РФ от 03.04.2013 № ЕД-4-3/5875@ данное письмо направлено для использования в работе) чиновники указали, что в отношении сумм неустойки как ответственности за просрочку исполнения обязательств по оплате товаров, полученных продавцом от их покупателя, следует руководствоваться названным постановлением Президиума ВАС. Иными словами, они рекомендовали суммы, полученные от покупателя товаров в качестве неустойки за просрочку оплаты товаров, в налоговую базу по НДС не включать. В этом году Минфин снова подтвердил данную позицию (Письмо Минфина РФ от 05.10.2016 № 03‑07‑11/57924).

Вопрос о включении процентов, установленных статьей 317.1 ГК РФ, в налоговую базу по НДС является спорным

Хотя Президиумом ВАС в Постановлении № 11144/07 и чиновниками в письмах № 03‑07‑15/6333, 03‑07‑11/57924 рассмотрена ситуация об обложении НДС (а точнее – об отсутствии обязанности включать в налоговую базу по данному налогу) суммы неустойки, установленной ст. 330 ГК РФ, считаем, что такой же подход должен распространяться на случаи выплаты покупателем поставщику процентов, определенных ст. 395 ГК РФ, поскольку они являются мерой ответственности за несвоевременную оплату товаров. Аналогичное мнение высказано в Постановлении АС МО от 30.12.2015 по делу № А40-150458/2014.

А вот в отношении процентов, установленных ст. 317.1 ГК РФ, ситуация иная. Поясним.

Норма Содержание Статья 395 ГК РФ Договором может быть предусмотрено, что в случаях допущения просрочки по уплате денежных средств по договору поставки покупатель обязан уплатить проценты на сумму долга (размер процентов определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой ЦБ РФ или договором)* Статья 317.1 ГК РФ Договором может быть предусмотрено, что на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами начисляются проценты (размер процентов определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой ЦБ РФ или договором (законные проценты))**

*

Проценты, установленные ст. 395 ГК РФ, являются мерой ответственности за несвоевременную оплату товаров.

**

Проценты, установленные ст. 317.1 ГК РФ, представляют собой плату за пользование денежными средствами.

Итак, проценты, предусмотренные ст. 395 и 317.1 ГК РФ, имеют различную правовую сущность, требования их уплаты являются самостоятельными, соответственно, если обязанность их уплаты установлена договором, истец вправе заявить их одновременно (Постановление АС ЗСО от 19.02.2016 № А46-10289/2015).

Чиновники в Письме от 03.08.2016 № 03‑03‑06/1/45600 проанализировали вопрос об исчислении НДС в отношении сумм, полученных продавцом по денежному обязательству за пользование денежными средствами, и дали следующие разъяснения: если суммы, полученные продавцом товаров (работ, услуг) по денежному обязательству за пользование денежными средствами, являются суммами, связанными с оплатой реализованных им товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, то такие суммы подлежат включению в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость.

Это первое и единственное разъяснение чиновников по рассматриваемому вопросу. Но обратите внимание, в письме чиновники не дали однозначного ответа. Вместо этого в разъяснении они использовали союз «если»: если суммы, полученные продавцом товаров… являются суммами, связанными с оплатой реализованных им товаров…

По нашему мнению, при желании начисленные проценты (плату за пользование денежными средствами) налоговики могут легко приравнять к суммам, связанным с оплатой товаров, поскольку начисляются они непосредственно на суммы задолженности покупателя перед поставщиком.

Что же в данном случае рекомендовать налогоплательщикам? Во избежание споров по обозначенному вопросу вы можете проконсультироваться в своей налоговой инспекции. Но мы считаем, что в настоящее время неначисление НДС на суммы процентов, полученных от покупателя за пользование денежными средствами, связано с большими налоговыми рисками.

Неустойка, полученная поставщиком от покупателя, которая по существу не является мерой ответственности, включается в налоговую базу по НДС

В письмах от 30.11.2015 № 03‑07‑14/69341, от 09.11.2015 № 03‑07‑11/64436 Минфин разъяснил, что если полученные продавцами от покупателей суммы, определенные условиями договоров в виде неустойки (штрафа, пени), по существу не являются неустойкой (штрафом, пеней), обеспечивающей исполнение обязательств, а фактически относятся к элементу ценообразования, предусматривающему оплату товаров (работ, услуг), то такие суммы включаются в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость на основании ст. 162 НК РФ. О каких ситуациях идет речь? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Можно предположить, что внимание проверяющих привлекут те неустойки, пени и штрафы, основания начисления которых существенно отличаются от общепринятых в деловом обороте.

Ниже приведем два разъяснения чиновников на этот счет.

Реквизиты письма Вывод чиновников Письмо Минфина РФ от 01.04.2014 № 03‑08‑05/14440 Суммы штрафа за сверхнормативный простой транспортных средств, произошедший в процессе загрузки или выгрузки, полученные налогоплательщиком, оказывающим услуги по перевозке грузов, следует относить к суммам, связанным с оплатой данных услуг. Указанные суммы подлежат включению в налоговую базу по НДС Письмо Минфина РФ от 16.04.2014 № 03‑07‑08/17462 Денежные средства, получаемые за сверхнормативный простой вагонов российской организацией, не являющейся перевозчиком на железнодорожном транспорте, при оказании услуг по предоставлению вагонов для осуществления перевозок грузов с территории иностранного государства в РФ, следует относить к суммам, связанным с оплатой указанных услуг, и включать в налоговую базу по НДС

* * *

Наличие в налоговом законодательстве пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ нередко приводит к налоговым спорам, поскольку однозначно сказать, какие из сумм, полученных поставщиком товаров (работ, услуг), связаны с оплатой товаров, а какие нет, сложно.

Неустойка, полученная покупателем от поставщика, в налоговую базу по НДС не включается ни при каких обстоятельствах, так как эти суммы однозначно не связаны с поставкой товаров (поскольку обязательство по оплате товаров имеется у покупателя, а не у поставщика).

Неустойка за несвоевременную оплату товара, полученная поставщиком от покупателя, также не включается в налоговую базу по НДС. Основание для такого вывода – мнение Президиума ВАС, подтвержденное неоднократно налоговиками и чиновниками. Полагаем, что и суммы процентов по ст. 395 ГК РФ, перечисленные поставщику покупателем в сумме, предусмотренной договором (ответственность за неисполнение денежного обязательства), близкие по своей правовой природе к неустойке, не должны облагаться налогом.

А вот вопрос о том, нужно ли облагать НДС суммы процентов, определяемые в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ, неоднозначен. Скорее всего, налоговики будут настаивать на включении данных сумм в налоговую базу по НДС.

Также неочевиден ответ на вопрос об обложении НДС сумм штрафных санкций, по существу не являющихся неустойкой.