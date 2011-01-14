Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру
Хаос как норма налогового права, или добросовестность — мать порядка
Следите за логикой. Что такое налоговые органы?
«Налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах…» (пункт 1 статьи 30 НК РФ).
А что такое законодательство о налогах и сборах и чего, собственно, налоговые органы контролируют? Ответ также в Налоговом кодексе РФ в пункте 1 статьи 1: «Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из настоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах».
Следовательно, налоговые органы осуществляют контроль за соблюдением, в первую очередь, Налогового Кодекса РФ. Тогда к первоисточнику, к Налоговому кодексу РФ. В статье 171 он предоставляет налогоплательщику право уменьшить общую исчисленную сумму НДС на налоговые вычеты. Ключевое слово — «право».
Статья 22 НК РФ в пункте 2 гласит: «Права налогоплательщиков… обеспечиваются соответствующими обязанностями должностных лиц налоговых органов…». И далее: «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению прав налогоплательщиков… влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами». Следует обратить внимание на то, что права налогоплательщиков должны обеспечиваться без
Право на налоговый вычет
Составляем логическую цепочку далее. Если уменьшить сумму НДС — право налогоплательщика, тогда корреспондирующая обязанность налогового органа — обеспечить, собственно, уменьшение налогоплательщиком сумму НДС на налоговый вычет. Презумпция добросовестности налогоплательщика, провозглашенная в пункте 1 Постановления ВАС от
Значит, налоговый орган, исходя из презумпции добросовестности, после предоставления плательщиком НДС документов, указанных в статье 169 НК РФ (а только Налоговый кодекс является предметом контроля ФНС, как было сказано выше в пункте 1 статьи 30 НК РФ и в пункте 1 статьи 1 НК РФ), обязан в силу пункта 2 статьи 22 обеспечить налогоплательщику право на налоговый вычет.
Содержание и сущность сделки не рассматриваются
При этом положения статьи 21 НК РФ, касающиеся требований к получению вычета по НДС, предполагают только формальную составляющую, то есть банальное наличие соответствующих реквизитов в соответствующем
Налоговая выгода — налогоплательщику
Поскольку всё в том же пункте 1 вышеупомянутого Постановления ВАС от
Но вот тут начинается самое интересное. Поскольку негласная задача налоговых органов связана с пополнением бюджетов всех уровней, все вышеуказанные нормы НК РФ обращаются в ничто. В игру вступают другие директивы, оказывающиеся намного тяжеловеснее правил Налогового Кодекса РФ. И это — внутриведомственные письма исполнительных органов власти.
Для справки: документы органов исполнительной власти, изданные во исполнение статьи 34.2 НК РФ, не содержат норм, влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носят информационный характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства РФ о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в данных письмах. И этой фразой, основанной на позиции, изложенной в письме Минфина России от
Добросовестность налогоплательщикаИ все уже забыли, что теоретически это письмо не содержит норм, влекущих юридические последствия, потому что на практике все письма ФНС РФ обязательны к исполнению нижестоящими налоговыми органами. Так вырисовывается следующая картина. Налоговые органы имеют две диаметрально противоположные обязанности:
- Обеспечить получение налогоплательщиком налоговой выгоды в силу пункта 2 статьи 22 НК РФ;
- Доказать необоснованность налоговой выгоды согласно письму ФНС РФ от
24.07.2015№ ЕД-4-2/13005@.
А чтобы у должностных лиц налоговых органов не случилось раздвоение личности, в налоговую практику из судебной был внедрен еще один, не упоминаемый в Налоговом Кодексе РФ, критерий — «добросовестность» налогоплательщика. И никого не смущает, что термин этот законодательно не закреплен, а существует только в законопроекте, в муках «рождающем» добросовестность как «мать порядка».
Надлежащие исполнение своих обязанностей
Это законопроект № 529775–6 ФЗ «О внесении изменений в часть первую НК РФ», в котором предлагается в статье 21.1 законодательно установить, что «добросовестным поведением налогоплательщика признается надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, если налоговым органом не установлен факт злоупотребления налогоплательщиком правом». А чтобы работники налоговых органов (в большинстве своем специалисты не в области права, а в области финансов), могли понять, о чем речь, автор законопроекта уточняет: «В целях настоящего Кодекса под злоупотреблением правом понимается совершение хозяйственных операций, совокупности сделок, или действий (бездействия), основной целью которых является неисполнение (неполное исполнение) обязанности по уплате налогов и сборов, а также неправомерное получение права на возмещение (возврат, зачет) налогов и сборов». Это всё. Законопроект не предлагает никаких четких, прозрачных и однозначных критериев, а также никакого конкретного, подробного и понятного перечня документов, призванных разграничить статус налогоплательщика «по добросовестности», а также оградить добросовестного налогоплательщика от необоснованных претензий налогового органа на «недобросовестность».
Совесть — лучший контролер
Может, совесть и лучший контролер (как декларировалось в советские времена), да только представление о нравственной категории добросовестности у каждого своё, и наличие со стороны налогового органа злоупотреблений в подобной оценке «морального облика» налогоплательщика очевидны. Да и коррупциогенная составляющая напрашивается сама собой при неоднозначности формулировок норм права.
В гражданских правоотношениях понятие о добросовестности существует давно (взять, хотя бы статью 10 ГК РФ). В налоговом праве оно стало применяться после выхода уже не раз упомянутого Постановления Пленума ВАС от
Мне статья понравилась.
Интересно, каким образом?
Аноним, Вы писали:
На конференциях для хомячков с докладами выступать например