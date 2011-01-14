Как эффективно и без траты нервов общаться с начальником-тираном?

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В организациях, которые работают в русле системного подхода, обычно есть стандартные процедуры для внутренней политики — то есть вполне можно прогнозировать, что с тобой будет. Но в компаниях малого, среднего бизнеса, да зачастую и в больших корпорациях, есть люди, которые принимают решение о судьбе сотрудников единолично. И заключения, к которым они приходят, часто бывают «непрозрачными», непоследовательными. Например, сегодня подчиненный выслушивает одно распоряжение, а завтра — уже обратное, перечеркивающее проделанную накануне работу. Или — сегодня человеку выписали премию, а на следующий день — уволили.

И такая непредсказуемость рождает в человеке ощущение тирании, авторитаризма. Это один аспект. Второй — если сотрудник очень эмоционален (даже агрессивен) и проявляет свои сильные негативные чувства, это также часто воспринимается окружающими как тирания. Первая мысль после общения с подобным начальником: «Пришел, наорал и ушел. Вот деспот!!!».

В организации всегда есть конкуренция

С точки зрения сотрудников, одна из самых болезненных ситуаций, — сложности с руководителем, возникающие из-за непонимания. Статистика неумолима: 95% случаев успешной карьеры базируются на умении наладить отношения с начальником. А поскольку в организации всегда есть определенная конкуренция, борьба за ресурсы, на каждом уровне принятия решений выигрывает тот, кто может «договориться» с коллегами и вышестоящими в компании людьми. Но те, кто «доходит» до высоких должностей (особенно в крупных компаниях), как правило, обладают определенными чертами характера, расцениваемых окружающими как тирания.

Советы жертвам тирана

Будьте готовы к провокациям. Сильный руководитель ценит сильных сотрудников, поэтому в какой-то момент может начать проверять вас «на прочность». Вообще люди названного типа ценят только сопротивление. Если вы будете бояться своего тирана, менять собственную линию поведения и работы в угоду им, опоры в вас он видеть не будет. На манипуляции попробуйте не вестись, оставаясь спокойным. Эмоции начальника, столкнувшись с вашими, только усилят бурю. Надо вообще попытаться убрать из общения эмоциональную составляющую — не поддаваясь на его психологические угнетающие приемы. Особенно часто такое случается в начале совместной работы: новичкам уготованы всяческие испытания. К ним стоит относиться конструктивно. Помните о профессионализме. В любых ситуациях, в которых руководитель давит, манипулирует вами, заставляет принимать решения, необходимо быть разумным и аргументированно, убедительно отстаивать свою позицию. Ни в коем случае не стоит «бодаться» с начальником! Бывает, что при встрече двух сильных личностей они начинают выяснять, кто же из них «круче». Но подобный спор с собственным руководителем еще никто не выиграл. Он — ваш ключевой заказчик, и меряться с ним авторитетом ни к чему. Будьте конструктивным и готовым к диалогу, но очень четко подчеркивайте свою экспертность. То есть говорите обоснованно, доказывайте точку зрения, всегда предлагайте варианты решения проблем. Тогда просто поводов проявлять в вашем отношении тиранию не будет. Если при встрече с руководителем достигнуты какие-то договоренности, лучше сформулировать их в краткий протокол: «По результатам нашей беседы мы договорились о…». Ведь к тиранам часто причисляют тех, кто очень быстро принимает решения и, соответственно, может быстро о них забыть. Этот шаг позволит обезопасить себя. Другой мерой может стать выбор определенного ритма встречи с начальником. Потому что, чем более часто и регулярно вы будете видеться, тем меньше будет хаотичных, неконтролируемых ситуаций. Для авторитарных людей свойственно придерживаться принципа «разделяй и властвуй». Они могут сеять раздоры, насаждать конкуренцию между сотрудниками. Стоит держаться достойно, не ввязываясь в подобные склоки. Лучше максимально сосредоточиться на выполнении своих обязанностей. Ведь как бы у людей не складывались отношения, коммуникации между ними, они в состоянии оценить реальные дела и их результаты. Очень частая ошибка людей, которые работают с руководителями- деспотами — это лесть. Но начальники, особенно высокого уровня, очень чувствительны к обману, и такие уловки работают против сотрудника.

Управление своим руководителем

Итак, что же можно посоветовать тем, кто считает себя жертвой начальника — тирана?

Поэтому основные советы, как бы это ни звучало банально, — быть профессионалом, четко придерживаться своей линии, быть конструктивным. И понимать, что стоит за теми или иными капризами руководителя, поскольку чаще всего они вызваны необходимостью поменять свои инструменты общения с ним, отказываясь от деструктивных моделей (типа «я начальник — ты дурак») и воспринимая друг друга как партнеров.

Кстати, в западных компаниях давно есть компетенция, которая в переводе на русский звучит как «управление своим руководителем». И конечно, насколько сотрудник обладает эмоциональным интеллектом, насколько он может выстраивать конструктивные отношения, влияет на всю складывающуюся систему взаимодействий.