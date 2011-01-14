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Госдума в декабре: многодетные семьи освободят от транспортного налога

11.01.17 10:20
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Льготу по налогу на прибыль могут получить туроператоры Дальнего Востока, доходы по облигациям российских компаний станут облагать меньшими налогами, а счета-фактуры дополнят новым реквизитом — идентификатором госконтракта. Такие законопроекты поступили в Госдуму в декабре и скорее всего они будут поддержаны большинством голосов.

Следует заметить, что декабрь оказался относительно спокойным месяцем с точки зрения законодательной активности. Количество законопроектов, поступивших в Госдуму, не было значительным, при этом сами законодательные инициативы не вносили каких-либо революционных изменений в Налоговый кодекс.

Так, Правительство РФ предложило льготу по налогу на прибыль в отношении организаций, занимающихся туризмом на Дальнем Востоке (Законопроект № 43670–7). Другой правительственный законопроект связан с уменьшением налоговой нагрузки на доходы по облигациям российских компаний (Законопроект № 46023–7). Наконец, Правительство РФ считает необходимым дополнить счета-фактуры новым реквизитом — идентификатором госконтракта (Законопроект № 48913–7). В Пояснительной записке указывается, что данное изменение позволит лучше контролировать использование бюджетных средств.

Перечисленные законопроекты, скорее всего, будут поддержаны большинством депутатов.

В этом же месяце было предложено освободить от транспортного налога автомобили, принадлежащие многодетным родителям (Законопроект № 55887–7). Однако одобрения данной инициативы ожидать не стоит. Это обусловлено и отрицательным заключением Правительство РФ на законопроект и тем фактом, что такого рода льготы имеют широкое распространение на региональном уровне.

Подробные разъяснения и видеообзор

Налогоплательщикам следует обратить внимание на разъяснения ФНС России о порядке уплаты налога за налогоплательщика третьими лицами. Соответствующая информация была размещена на сайте ФНС России.

Более подробную информацию о событиях декабря, а также об итогах 2016 года и перспективах 2017 года можно узнать из видеобзора:

Максим Юзвак

налоговый консультант, кандидат юридических наук

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