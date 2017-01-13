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В 2017 году нас по традиции ожидают изменения в налогах. На второе полугодие 2016 года пришелся особенно богатый урожай налоговых поправок. Рассмотрим наиболее значимые изменения 2017 года, внесенные во вторую часть Налогового кодекса и затрагивающие налоги и налоговые режимы.

Изменения по налогу на прибыль

На 2017–2020 годы изменен принцип распределения налога на прибыль между федеральным и региональным бюджетами: ставка налога в федеральный бюджет вырастет с 2 до 3 процентов, а в региональный, соответственно, снизится с 18 до 17 процентов (ст. 284 НК РФ; подп. «а» п. 26 ст. 2 Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ (далее — Закон № 401-ФЗ )). С 2017 года скорректированы правила учета налогового убытка (пп. 2, 2.1 ст. 283 НК РФ). Если ранее убыток мог быть перенесен не более чем на 10 лет, то с нового года это ограничение снимается, то есть убыток может быть учтен в любое время, в том числе за рамками десятилетнего периода (подп. «б» п. 25 ст. 2 Закона № 401-ФЗ ). Однако есть и негативная поправка. Дело в том, что до 2017 года прибыль текущего периода можно было уменьшить на сумму налогового убытка вплоть до нуля, а с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года прибыль текущего периода можно будет уменьшить на убыток только в пределах 50 процентов от прибыли текущего периода (подп. «в» п. 25 ст. 2 Закона № 401-ФЗ ). Изменился порядок формирования резерва по сомнительным долгам. При наличии встречной кредиторской задолженности перед должником сомнительным долгом признается сумма долга в части, превышающей встречную кредиторскую задолженность перед должником (п. 1 ст. 266 НК РФ; п. 17 ст. 2 Закона № 401-ФЗ ). Напомним, что ранее в расчете резерва по сомнительным долгам в рассматриваемой ситуации можно было учесть всю сумму долга такого лица, перед которым имеются встречные долги у налогоплательщика (пост. Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № ВАС-13598/12 ). Но есть и позитивная поправка, которая позволяет с 2017 года сравнивать вновь образованный по итогам отчетного периода резерв с ограничением в размере 10 процентов от суммы налоговой выручки не только за отчетный период, в котором создается резерв, но и за предыдущий налоговый период, что позволит не восстанавливать сумму резерва в I квартале из-за нарушения рассматриваемого ограничения (п. 4 ст. 266 НК РФ; Федеральный закон от 30.11.2016 № 405-ФЗ ). С 2017 года вступила в силу измененная Классификация основных средств для целей налогообложения прибыли (утв. пост. Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 в ред. пост. Правительства РФ от 07.07.2016 № 640). Изменения вызваны прежде всего тем, что старый ОКОФ заменен новым ОК 013–2014 (СНС 2008) (Общероссийский классификатор основных фондов, утв. приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст ). Отметим, что данные изменения применяют только в отношении основных средств, принимаемых к учету с 1 января 2017 года (письмо Минфина России от 08.11.2016 № 03-03-РЗ/65124 ).

Изменился порядок учета для целей налогообложения процентов по контролируемой задолженности (пп. 2–13 ст. 269 НК РФ; Федеральный закон от 15.02.2016 № 25-ФЗ ).

В состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, включены расходы на прохождение независимой оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации работников налогоплательщика (подп. 23 п. 1, п. 3 ст. 264 НК РФ; Федеральный закон от 03.07.2016 № 251-ФЗ (далее — Закон № 251-ФЗ )).

Изменения по НДС

С 2017 года в РФ обложению НДС подлежит оказание иностранными организациями ряда распространенных услуг в интернете (рекламных услуг в сети, предоставление прав пользования программ и т. п. ). Российские организации и ИП, приобретающие такие услуги, с 2017 года будут выполнять функции налоговых агентов по НДС (ст. 161, 174.2 НК РФ; Федеральный закон от 03.07.2016 № 244-ФЗ ).

С 1 июля 2017 года налогоплательщикам, получающим субсидии на возмещение понесенных расходов, при осуществлении которых был заявлен вычет НДС, придется восстанавливать вычет НДС вне зависимости от того, из какого бюджета получена субсидия: федерального, регионального или местного (подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ; п. 4 ст. 2 Закона № 401-ФЗ ). Напомним, что до этой даты обязанность по восстановлению вычета НДС возникала только при получении субсидии из федерального бюджета (ч. 6 ст. 13 Закона № 401-ФЗ ; письмо Минфина России от 30.08.2016 № 03-07-11/50508 ).

Изменения по НДФЛ

оплаченная работодателем не включается в налоговый доход работника (п. 21.1 ст. 217 НК РФ; Закон № 251-ФЗ );

); оплаченная работником включается в состав социального налогового вычета (подп. 6 п. 1 ст. 219 НК РФ; Закон № 251-ФЗ ).

Изменения по УСН и ЕСХН

Сумма расходов на прохождение независимой оценки квалификации:

В таблице 1 указаны наиболее существенные, на взгляд автора, изменения в части спецрежимов, вступающие в силу в 2017 году.

Таблица 1. УСН и ЕСХН: изменения-2017



Новые классификаторы

31.01.2014

14-ст

ОКВЭД 2 ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2) «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»;

ОКПД 2 ОК 034–2014 (КПЕС 2008) «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности».

ОК 029–2001 (КДЕС Ред. 1) «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (ОКВЭД);

ОК 002–93 «Общероссийский классификатор услуг населению» (ОКУН);

ОК 005–93 «Общероссийский классификатор продукции» (ОКП).

С 2017 года введены в действие новые статистические классификаторы (утв. приказом Росстандарта от):Данные классификаторы заменят применявшиеся ранее в налоговых правоотношениях:

Для плательщиков НДС.

В связи с заменой ОКП на ОКПД 2 предусмотрено внесение изменений в постановления Правительства РФ «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов» (пост. Правительства РФ от 31.12.2004 № 908), «О перечне видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10 процентов» (пост. Правительства РФ от 23.01.2003 № 41) и «Об утверждении перечней кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов» (пост. Правительства РФ от 15.09.2008 № 688), а до принятия соответствующих изменений коды видов товаров, реализуемых по ставке НДС 10 процентов, видимо, придется определять по отмененному ОКП (письма Минфина России от 23.05.2016 № 03-07-14 /29278, от 27.11.2015 № 03-07-03 /69121).

Для плательщиков ЕНВД.

С 2017 года коды видов деятельности, подлежащих переводу на ЕНВД в качестве бытовых услуг населению, определяет Правительство РФ на основании новых классификаторов (подп. 1 п. 2 ст. 346.26 НК РФ; распоряжение Правительства РФ от 24.11.2016 № 2496-р (далее — Распоряжение № 2496-р )).

03.07.2016

248-ФЗ

248-ФЗ

виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых для вновь зарегистрированных ИП предусмотрена налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются субъектами РФ на основании ОКВЭД 2;

виды предпринимательской деятельности в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых для вновь зарегистрированных ИП применяется налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются субъектами РФ на основании кодов видов деятельности в соответствии с ОКВЭД 2 и (или) кодов услуг в соответствии с ОКПД 2, относящихся к бытовым услугам, определяемых Правительством РФ (Распоряжение № 2496-р ).

248-ФЗ

в целях установления размеров потенциально возможного к получению ИП годового дохода по видам деятельности, в отношении которых применяется ПСН, дифференцировать виды предпринимательской деятельности, если такая дифференциация предусмотрена ОКВЭД 2 и (или) ОКПД 2;

устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам и не указанных в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса, в отношении которых применяется ПСН; коды видов деятельности в соответствии с ОКВЭД 2 и коды услуг в соответствии с ОКПД 2, относящихся к бытовым услугам, определяет Правительство РФ (Распоряжение № 2496-р );

); виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых для вновь зарегистрированных ИП устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, определяются субъектами РФ (п. 2, подп. 2 п. 8 ст. 346.43 НК РФ) на основании ОКВЭД 2;

виды предпринимательской деятельности в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых для вновь зарегистрированных ИП устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, определяются субъектами РФ (п. 2, подп. 2 п. 8 ст. 346.43 НК РФ; Распоряжение № 2496-р ) на основании кодов видов деятельности в соответствии с ОКВЭД 2 и (или) кодов услуг в соответствии с ОКПД 2, относящихся к бытовым услугам, определяемых Правительством РФ.

С 2017 года (п. 4 ст. 346.20 НК РФ; Федеральный закон от(далее — Закон №)):С 2017 года субъекты РФ вправе (п. 8 ст. 346.43, п. 3 ст. 346.50 НК РФ; Закон №):

Для плательщиков ЕСХН.

Следует ожидать внесения изменений в постановление Правительства РФ «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства» (пост. Правительства РФ от 25.07.2006 № 458), которым установлены виды продукции, относящиеся к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства для целей применения ЕСХН, в связи с тем, что данные виды продукции определены в постановлении на основе утратившего силу ОКП.

Для лиц, оказывающих услуги (выполняющих работы) населению за наличный расчет. Организации и ИП, выполняющие работы, оказывающие услуги населению, вправе не применять онлайн-кассы при условии выдачи ими соответствующих БСО до 1 июля 2018 года (ч. 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ ). Ранее наиболее безопасным подходом для таких лиц было применять БСО в отношении тех услуг (работ), которые были указаны в ОКУН (письмо Минфина России от 22.05.2014 № 03-01-15 /24495). С 2017 года, в отсутствие разъяснений на сей счет со стороны налоговиков, представляется, что наиболее безопасным вариантом будет применение БСО при оказании услуг (выполнении работ), указанных в собирательных классификационных группировках «Платные услуги населению» (утв. приказом Росстата от 23.05.2016 № 244).

Для всех налогоплательщиков.

В связи с введением ОКВЭД 2 появилась отрасль, лишившаяся права на применение льготных тарифов страховых взносов с 2017 года. Компании (ИП), применяющие УСН и работающие в сфере туризма, не смогут с 2017 года применять пониженные тарифы страховых взносов, так как в ОКВЭД 2 код вида деятельности таких лиц «переехал» из группы «Транспорт и связь» в группу «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ; письмо Минфина России от 09.11.2016 № 03-11-06 /2/65561).

Изменения по страховым взносам

С 1 января 2017 года страховые взносы регулирует Налоговый кодекс. Соответствующие поправки внесены в первую его часть, а вторая дополнена новой главой 34 «Страховые взносы» (Закон № 243-ФЗ ).

Отметим, что страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний будет, как и раньше, контролировать ФСС России, и Фонд уже утвердил форму отчетности, которую нужно будет представлять начиная с I квартала 2017 года (п. 3 ст. 2 НК РФ; Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ ; приказ ФСС России от 26.09.2016 № 381).

В основном нормы главы 34 Налогового кодекса дублируют положения утратившего силу Закона о страховых взносах. В таблице 2 указаны наиболее существенные, на взгляд автора, изменения в части страховых взносов.

Таблица 2. Изменения в части страховых взносов



Важно!

С 2017 года вводятся в действие (приказ Росстата от 26.10.2015 № 498 в ред. приказа Росстата от 27.10.2016 № 686) Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 , П-2 , П-3 , П-4 , П-5 (м). Следует обратить пристальное внимание на указания по заполнению формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», поскольку именно так с 1 января 2017 года во всех случаях осуществляется расчет средней и среднесписочной численности, в том числе для целей налогообложения.

Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, — необходимость уплаты взносов в 2017 году на новые КБК, открытые ФНС России, причем это касается и взносов за 2016 год, уплачиваемых в 2017 году (информация ФСС России «Взаимодействие страхователя с ФСС РФ и ФНС России по правоотношениям, возникшим до 31 декабря и с 1 января 2017 года»).