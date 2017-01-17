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Как отразить в «прибыльной» декларации перенос убытков по новым правилам

17.01.17 00:07
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Налоговики напомнили, что с 01.01.2017 (по 31.12.2020) меняется порядок уменьшения налоговой базы на убытки прошлых лет:

  •  введено ограничение такого уменьшения: налоговая база может быть снижена не более чем на 50% (оно не распространяется на налоговые базы, к которым применяются отдельные пониженные налоговые ставки);
  •  снято ограничение на срок переноса (ранее можно было переносить только в течение 10 лет);
  •  новый порядок применяется в отношении убытков, полученных за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года.

Также ФНС рассказала, как перенос убытков отразить в налоговой декларации (форма утверждена Приказом ФНС РФ от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@).

В частности, с учетом названных изменений должны быть заполнены показатели строк:

1) 110 Листа 02 и 010, 040 – 130, 150 Приложения № 4 к нему: в частности, сумма по строке 150 (сумма убытка, уменьшающая базу) не может быть больше 50% суммы по строке 140 (налоговая база);

2) 080 Листа 05;

3) 460, 470, 500, 510 Листа 06: сумма строк 470 и 510 (сумма признаваемого убытка) должна быть меньше или равна 50% суммы по строкам 450 и 490 (налоговая база от инвестиций).

В налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной организации (форма утверждена приказом МНС РФ от 05.01.2004 № БГ-3-23/1) сумма убытков, уменьшающих налоговую базу за текущий период, указывается по строке F (код 300) раздела 5 с учетом применения новых положений.

ПИСЬМО ФНС РФ от 09.01.2017 № СД-4-3/61@ «Об изменении порядка учета убытков прошлых налоговых периодов»

Примечание редакции:

напомним, что обновленный порядок переноса убытков актуален с расчета налоговой базы за 1 квартал 2017 года.

На налоговую базу, рассчитанную за 2016 год в декларации по новой форме (Приказ № ММВ-7-3/572@), указанное ограничение не распространяется.

Источник: "Время бухгалтера"

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ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/61@ от 09.01.2017
 
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