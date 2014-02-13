Пример заполнения бухгалтерского баланса за 2016 год по упрощенной форме

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Упрощенный баланс

Малые предприятия могут сдавать отчетность по упрощенным формам. Они приведены в Приложении № 5 к Приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.

Главными критериями отнесения фирм к субъектам малого предпринимательства являются численность сотрудников и выручка фирмы в течение последних двух лет. Число работников не должно превысить 100 человек в год, а выручка — 400 млн в год (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ ).

упрощенный баланс;

упрощенный отчет о финансовых результатах.

Порядок заполнения бухгалтерского баланса по упрощенной форме

Таким образом, малые предприятия могут сдавать бухгалтерскую отчетность в упрощенном порядке, а именно:

Начать заполнение баланса нужно с заголовочной части, так называемой шапки. В ней указывают все те же данные, что и в обычной форме: название фирмы, вид деятельности, организационно-правовая форма или форма собственности. Составлять упрощенный баланс можно тоже в тысячах или миллионах рублей.

В упрощенной форме бухгалтерского баланса разделов и показателей существенно меньше, чем в стандартной форме: пять показателей в активе и шесть в пассиве. Их значения нужно приводить за три года по состоянию на 31 декабря.

Первым показателем в активе упрощенного баланса следует строка 1150 «Материальные внеоборотные активы». В этой строке баланса указывают информацию об остаточной стоимости основных средств, а также данные о незавершенных капитальных вложениях в основные средства.

В следующей строке «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» отражают информацию по нематериальным активам, результатам исследований и разработок, поисковым активам, доходным вложениям в материальные ценности, отложенным налоговым активам и прочим внеоборотным активам. Данная строка может объединять в себе информацию сразу семи строк обычного баланса: 1110, 1120, 1130, 1140, 1160, 1180 и 1190.

Обратите внимание: в укрупненных строках баланса надо поставить код того показателя, который имеет наибольший удельный вес в составе этого показателя (п. 5 Приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н).

Например, если по строке «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» большая часть в сумме показателей представлена нематериальными активами, то необходимо поставить код 1110, если же результатами исследований и разработок — то 1120.

Как заполнить каждую из строк упрощенного баланса, написано в разделе, который посвящен обычному балансу, поэтому здесь и далее мы не будем повторно рассматривать заполнение этих строк.

Следующие две строки: «Запасы», «Денежные средства и денежные эквиваленты» и названием, и кодами строк соответствуют строкам 1210 и 1250 стандартного баланса.

Далее расположена строка «Финансовые и другие оборотные активы». Она предназначена для отражения сведений об оборотных активах, за исключением запасов, денежных средств и денежных эквивалентов. Здесь отражают дебиторскую задолженность покупателей, суммы НДС по приобретенным ценностям, денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (со сроком погашения, не превышающим 12 месяцев), а также другие оборотные активы компании.

В зависимости от существенности показателя этой строке может быть присвоен один из кодов: 1220 «НДС по приобретенным ценностям», 1230 «Дебиторская задолженность», 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)», 1260 «Прочие оборотные активы».

В последнюю строку актива баланса — 1600 «Баланс» — вносят итоговую сумму всех статей актива баланса.

Пассив упрощенного баланса состоит из шести строк. В первой строке «Капитал и резервы» указывают совокупные данные, отражаемые в разд. III «Капитал и резервы» обычной формы баланса.

По следующим двум строкам отражают сведения о долгосрочных обязательствах. По строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» указывают сведения о кредитах и займах, срок погашения которых превышает 12 месяцев.

Строка 1450 «Другие долгосрочные обязательства» предназначена для отражения всех других обязательств, срок погашения которых превышает 12 месяцев.

Следующие три строки предназначены для отражения краткосрочных обязательств (срок погашения которых не превышает 12 месяцев).

В строку 1510 «Краткосрочные заемные средства» вносят данные о кредитах и займах, а в строку 1520 — кредиторскую задолженность. Для всех остальных обязательств предназначена строка 1550 «Другие краткосрочные обязательства».

В последней строке пассива баланса 1700 «Баланс» указывают сумму всех статей пассива.

какие-то

положения учетной политики, которые необходимы для объяснения порядка формирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (какой метод учета доходов и расходов использует компания; учитывается ли отложенный налог на прибыль наряду с текущим, факты перспективного изменения учетной политики или перспективного пересчета при исправлении существенных ошибок и т. п. );

); данные о существенных фактах хозяйственной жизни, которые не раскрыты показателями бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Это может быть информация о существенных операциях с собственниками (учредителями), таких как начисления и выплаты дивидендов, вклады в уставный капитал и т. п.

Обратите внимание: малые компании вправе, как и прежде, сдавать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в обычных формах. В этом случае необходимо соблюдать общие требования к бухгалтерской отчетности, которые установлены ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Если вашей фирме необходимо пояснитьпоказатели баланса и отчета о финансовых результатах, то к ним нужно составить еще и пояснения. В них нужно привести только самую важную информацию, без которой невозможно оценить финансовое состояние вашей компании. Как указали финансисты в Информации «Бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства», в пояснениях целесообразно указать, например:

Представление упрощенных форм отчетности — право, а не обязанность фирм. Свое решение лучше закрепить в бухгалтерской учетной политике.