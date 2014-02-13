Пример заполнения бухгалтерского баланса за 2016 год по упрощенной форме
Упрощенный баланс
Малые предприятия могут сдавать отчетность по упрощенным формам. Они приведены в Приложении № 5 к Приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.
Главными критериями отнесения фирм к субъектам малого предпринимательства являются численность сотрудников и выручка фирмы в течение последних двух лет. Число работников не должно превысить 100 человек в год, а выручка — 400 млн в год (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
- упрощенный баланс;
- упрощенный отчет о финансовых результатах.
Порядок заполнения бухгалтерского баланса по упрощенной форме
Начать заполнение баланса нужно с заголовочной части, так называемой шапки. В ней указывают все те же данные, что и в обычной форме: название фирмы, вид деятельности,
В упрощенной форме бухгалтерского баланса разделов и показателей существенно меньше, чем в стандартной форме: пять показателей в активе и шесть в пассиве. Их значения нужно приводить за три года по состоянию на 31 декабря.
Первым показателем в активе упрощенного баланса следует строка 1150 «Материальные внеоборотные активы». В этой строке баланса указывают информацию об остаточной стоимости основных средств, а также данные о незавершенных капитальных вложениях в основные средства.
В следующей строке «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» отражают информацию по нематериальным активам, результатам исследований и разработок, поисковым активам, доходным вложениям в материальные ценности, отложенным налоговым активам и прочим внеоборотным активам. Данная строка может объединять в себе информацию сразу семи строк обычного баланса: 1110, 1120, 1130, 1140, 1160, 1180 и 1190.
Обратите внимание: в укрупненных строках баланса надо поставить код того показателя, который имеет наибольший удельный вес в составе этого показателя (п. 5 Приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н).
Например, если по строке «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» большая часть в сумме показателей представлена нематериальными активами, то необходимо поставить код 1110, если же результатами исследований и разработок — то 1120.
Как заполнить каждую из строк упрощенного баланса, написано в разделе, который посвящен обычному балансу, поэтому здесь и далее мы не будем повторно рассматривать заполнение этих строк.
Следующие две строки: «Запасы», «Денежные средства и денежные эквиваленты» и названием, и кодами строк соответствуют строкам 1210 и 1250 стандартного баланса.
Далее расположена строка «Финансовые и другие оборотные активы». Она предназначена для отражения сведений об оборотных активах, за исключением запасов, денежных средств и денежных эквивалентов. Здесь отражают дебиторскую задолженность покупателей, суммы НДС по приобретенным ценностям, денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (со сроком погашения, не превышающим 12 месяцев), а также другие оборотные активы компании.
В зависимости от существенности показателя этой строке может быть присвоен один из кодов: 1220 «НДС по приобретенным ценностям», 1230 «Дебиторская задолженность», 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)», 1260 «Прочие оборотные активы».
В последнюю строку актива баланса — 1600 «Баланс» — вносят итоговую сумму всех статей актива баланса.
Пассив упрощенного баланса состоит из шести строк. В первой строке «Капитал и резервы» указывают совокупные данные, отражаемые в разд. III «Капитал и резервы» обычной формы баланса.
По следующим двум строкам отражают сведения о долгосрочных обязательствах. По строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» указывают сведения о кредитах и займах, срок погашения которых превышает 12 месяцев.
Строка 1450 «Другие долгосрочные обязательства» предназначена для отражения всех других обязательств, срок погашения которых превышает 12 месяцев.
Следующие три строки предназначены для отражения краткосрочных обязательств (срок погашения которых не превышает 12 месяцев).
В строку 1510 «Краткосрочные заемные средства» вносят данные о кредитах и займах, а в строку 1520 — кредиторскую задолженность. Для всех остальных обязательств предназначена строка 1550 «Другие краткосрочные обязательства».
В последней строке пассива баланса 1700 «Баланс» указывают сумму всех статей пассива.Если вашей фирме необходимо пояснить
- положения учетной политики, которые необходимы для объяснения порядка формирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (какой метод учета доходов и расходов использует компания; учитывается ли отложенный налог на прибыль наряду с текущим, факты перспективного изменения учетной политики или перспективного пересчета при исправлении существенных ошибок
и т. п.);
- данные о существенных фактах хозяйственной жизни, которые не раскрыты показателями бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Это может быть информация о существенных операциях с собственниками (учредителями), таких как начисления и выплаты дивидендов, вклады в уставный капитал
и т. п.
Представление упрощенных форм отчетности — право, а не обязанность фирм. Свое решение лучше закрепить в бухгалтерской учетной политике.
Пример. Заполнение бухгалтерского баланса
ООО, зарегистрированное в 2016 г., применяет упрощенную систему налогообложения.
Показатели регистров бухгалтерского учета на 31 декабря 2016 г. приведены в таблице.
Таблица.
Остатки (Кт — кредитовые, Дт — дебетовые) на счетах бухгалтерского учета на 31 декабря 2016 года
|Сальдо
|Сумма, руб.
|Сальдо
|Сумма, руб.
|Дт 01
|600 000
|Дт 58
|150 000
|Кт 02
|20 040
|Кт 60
|150 000
|Дт 04
|100 000
|Кт 62 (субсчет "Авансы")
|505 620
|Кт 05
|3340
|Дт 10
|17 000
|Кт 69
|89 000
|Дт 19
|6000
|Кт 70
|250 000
|Дт 43
|90 000
|Кт 80
|50 000
|Дт 50
|15 000
|Кт 82
|10 000
|Дт 51
|250 000
|Кт 84
|150 000
На основании имеющихся данных бухгалтер составил бухгалтерский баланс за 2016 г. по упрощенной форме:
|Наименование показателя
|Код
|На 31 декабря 2016
|На 31 декабря 2015
|На 31 декабря 2014
|АКТИВ
|Материальные внеоборотные активы
|1150
|580
|-
|-
|Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы
|1170
|247
|-
|-
|Запасы
|1210
|107
|-
|-
|Денежные средства и денежные эквиваленты
|1250
|265
|-
|-
|Финансовые и другие оборотные активы
|1260
|6
|-
|-
|БАЛАНС
|1600
|1600
|-
|-
|ПАССИВ
|Капитал и резервы
|1370
|210
|-
|-
|Долгосрочные заемные средства
|1410
|-
|-
|-
|Другие долгосрочные обязательства
|1450
|-
|-
|-
|Краткосрочные заемные средства
|1510
|-
|-
|-
|Кредиторская задолженность
|1520
|995
|-
|-
|Другие краткосрочные обязательства
|1550
|-
|-
|-
|БАЛАНС
|1700
|1205
|-
|-
Так как фирма зарегистрирована в 2016 г., в двух последних графах каждой формы баланса вместо показателей проставлены прочерки.
Дадим пояснения по заполнению строк баланса.
Актив
Показатель строки 1110 «Нематериальные активы» бухгалтер определил следующим образом: из дебетового сальдо счета 04 вычитается кредитовое сальдо счета 05.
Итого получаем 96 660 руб. (100 000 руб. — 3340 руб.). Все значения в бухгалтерском балансе указаны в целых тысячах, поэтому в строке 1110 записано 97.
Показатель строки 1150 «Основные средства» определен так: дебетовое сальдо счета 01 — кредитовое сальдо счета 02. Результат — 579 960 руб. (600 000 руб. — 20 040 руб.). В баланс записано 580.
В строку 1170 «Финансовые вложения» вписано дебетовое сальдо счета 58 — 150 тыс. руб. (то есть считается, что все вложения долгосрочные).
Итог по сводной строке 1100: 827 тыс. руб. (97 тыс. руб. (строка 1110) + 580 тыс. руб. (строка 1150) + 150 тыс. руб. (строка 1170)).
Теперь очередь оборотных активов. Значение строки 1210 «Запасы» определено так: дебетовое сальдо счета 10 + дебетовое сальдо счета 43. Итог — 107 тыс. руб. (17 тыс. руб. + 90 тыс. руб.).
Показатель строки 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» равен дебетовому сальдо счета 19, поэтому в баланс бухгалтер внес 6 тыс. руб.
Показатель строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» найден путем сложения дебетового сальдо счета 50 и дебетового сальдо счета 51. Результат — 265 тыс. руб. (15 тыс. руб. + 250 тыс. руб.). В строке записано 265.
Итог по сводной строке 1200: 378 тыс. руб. (107 тыс. руб. (строка 1210) + 6 тыс. руб. (строка 1220) + 265 тыс. руб. (строка 1250)).
По итоговой строке 1600 показана сумма показателей строк 1100 и 1200. То есть 1205 тыс. руб. (827 тыс. руб. + 378 тыс. руб.).
В остальных строках графы 4 проставлены прочерки.
Таким образом, в упрощенном балансе:
Стоимость основных средств в размере 580 тыс. руб. бухгалтер отразил по статье «Материальные внеоборотные активы». Указан код строки — 1150.
Нематериальные активы (97 тыс. руб.) показаны по строке «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы». Сюда же отнесены финансовые вложения (бухгалтер посчитал, что все они долгосрочные) в размере 150 тыс. руб. Итоговый показатель строки — 247 тыс. руб. (97 тыс. руб. + 150 тыс. руб.). Поскольку удельный вес финансовых вложений в показателе больше, чем доля нематериальных активов, поставлен код строки 1170 (по показателю «Финансовые вложения»).
В строку «Запасы» записан тот же показатель, который бухгалтер рассчитал для общей формы баланса, так как правила расчета и заполнения данной строки одинаковы. То есть по этой строке отражено 107 тыс. руб. И поставлен код 1210.
Строка «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает лишь денежные средства в размере 265 тыс. руб. Код строки — 1250.
Из оборотных активов, которые не нашли отражения по указанным выше строкам баланса, остался налог на добавленную стоимость, поэтому его сумму (6 тыс. руб.) бухгалтер проставил в строке «Финансовые и другие оборотные активы» (код строки — 1260).
Итоговый показатель раздела актива (строка 1600) равен сумме заполненных строк 1150, 1170, 1210, 1250 и 1260.
Пассив
И теперь пассив баланса. Уставный и резервный капитал, а также нераспределенная прибыль отражаются по одной строке «Капитал и резервы». Сумма строки равна 210 тыс. руб. (50 тыс. руб. + 10 тыс. руб. + 150 тыс. руб.). Код строки ставится по показателю, имеющему наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя. Это нераспределенная прибыль. Поэтому код строки — 1370.
Далее отражена кредиторская (краткосрочная) задолженность. Для нее выделена специальная строка, в которой проставлен код 1520. Сумма — 995 тыс. руб. получилась следующим образом:
кредитовое сальдо счета 60 + кредитовое сальдо счета 62 + кредитовое сальдо счета 69 + кредитовое сальдо счета 70. Результат — 995 тыс. руб. (150 тыс. руб. + 506 тыс. руб. + 89 тыс. руб. + 250 тыс. руб.).
В остальных строках графы 3 пассива поставлены прочерки, так как показателей для заполнения нет. В графе 2 допустимо поступить так же. Либо можно указать код, соответствующий показателю, что и сделал бухгалтер.
Итоговый показатель раздела пассива (строка 1700) равен сумме строк 1370 и 1520.
Сверим показатели строк 1600 и 1700. И в той, и в другой строке значение — 1205 тыс. руб. Баланс сошелся — значит, форму можно считать заполненной верно.