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Порядок заполнения отчета о финансовых результатах по упрощенной форме за 2016 год

25.01.17 11:51
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Упрощенный отчет о финансовых результатах

Малые предприятия могут сдавать отчетность по упрощенным формам. Они приведены в Приложении № 5 к Приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.

Главными критериями отнесения фирм к субъектам малого предпринимательства являются численность сотрудников и выручка фирмы в течение последних двух лет. Число работников не должно превысить 100 человек в год, а выручка — 400 млн в год (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ).

Таким образом, малые предприятия могут сдавать бухгалтерскую отчетность в упрощенном порядке, а именно:
  • упрощенный баланс;
  • упрощенный отчет о финансовых результатах.

Порядок заполнения отчета о финансовых результатах по упрощенной форме

Отчет о финансовых результатах для малых фирм состоит из семи строк.

Отражать данные необходимо за отчетный и прошлый год.

Расходы и убытки отражают в скобках.

Выручку как всегда нужно отражать за вычетом НДС и акцизов, а в расходы по обычным видам деятельности включают себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.

Коды по строкам указывают в самостоятельно добавленной графе по показателю, который имеет наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя (п. 5 Приказа № 66н). Коды берут из Приложения № 4 к Приказу № 66н.

Перечислим, что входит в укрупненные статьи упрощенного отчета о финансовых результатах.

Итак, первый показатель в упрощенном отчете тот же, что и в документе, составляемом по общей форме. Это выручка.

Далее идет строка «Расходы по обычной деятельности». В ней подлежат суммарному отражению целых три показателя: себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.

Следующие три строки также взяты из отчета общей формы. Это «Проценты к уплате», «Прочие доходы», «Прочие расходы».

Предпоследний показатель «Налоги на прибыль (доходы)» — для отражения результатов налогообложения. В частности, здесь указывают налог, уплачиваемый при УСН.

И последний показатель — чистая прибыль (убыток).

Одноименная строка есть и в отчете общей формы.

Чтобы рассчитать итоговое значение, надо просуммировать все предыдущие строки.

Пример. Заполнение отчета о финансовых результатах по упрощенной форме.

ООО, зарегистрированное в 2016 г., применяет УСН.

Данные бухгалтерского учета за 2016 г. приведены в таблице.

Данные бухгалтерского учета ООО на 31 декабря 2016 года

Обороты по счетам Сумма, руб.
Дт 62 Кт 90, субсчет «Выручка» 427 410
Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», Кт 43 186 000
Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», Кт 44 43 000
Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», Кт 26 22 000
Дт 99 Кт 68 (начислен единый налог по УСН) 25 800

Отчет о финансовых результатах за 2016 г. по упрощенной форме будет заполнен следующим образом:

Наименование показателя Код За 2015 год За 2014 год
Выручка 2110 427 -
Расходы по обычной деятельности 2120 (251) (-)
Проценты к уплате 2330 (-) (-)
Прочие доходы 2340 - -
Прочие расходы 2350 (-) (-)
Налоги на прибыль (доходы) 2460 (26) (-)
Чистая прибыль (убыток) 2400 150 -

Так как фирма зарегистрирована в 2015 г., в последней графе формы отчета стоят прочерки.

Здесь заполнены графы 2 и 3 формы. При этом графу 2 бухгалтер добавил самостоятельно для отражения кода строки. В графе 3 указаны сами значения показателей.

В строку «Выручка» записана выручка — 427. Поставлен код строки 2110.

В строке «Расходы по обычной деятельности» отражена себестоимость (186 тыс. руб.), коммерческие (43 тыс. руб.) и управленческие (22 тыс. руб.) расходы. Итоговое значение — 251. Поскольку себестоимость продаж больше, чем другие расходы, статье присвоен код 2120, предназначенный для себестоимости.

«Упрощенный» налог (26 тыс. руб.) отражен в скобках по строке «Налоги на прибыль (доходы)» с кодом 2460.

Других данных для заполнения формы нет. Показатель итоговой строки 2400 равен 150 (427 — 251 — 26).

В остальных строках графы 3 поставлены прочерки. При этом в графе 2 бухгалтер поставил коды, соответствующие показателям строк.
Тенгиз Бурсулая
Тенгиз Бурсулая

ведущий аудитор ООО «Юринформ-аудит»

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