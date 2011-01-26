Порядок заполнения отчета о финансовых результатах по упрощенной форме за 2016 год
Упрощенный отчет о финансовых результатах
Малые предприятия могут сдавать отчетность по упрощенным формам. Они приведены в Приложении № 5 к Приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.
Главными критериями отнесения фирм к субъектам малого предпринимательства являются численность сотрудников и выручка фирмы в течение последних двух лет. Число работников не должно превысить 100 человек в год, а выручка — 400 млн в год (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
- упрощенный баланс;
- упрощенный отчет о финансовых результатах.
Порядок заполнения отчета о финансовых результатах по упрощенной форме
Отчет о финансовых результатах для малых фирм состоит из семи строк.
Отражать данные необходимо за отчетный и прошлый год.
Расходы и убытки отражают в скобках.
Выручку как всегда нужно отражать за вычетом НДС и акцизов, а в расходы по обычным видам деятельности включают себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
Коды по строкам указывают в самостоятельно добавленной графе по показателю, который имеет наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя (п. 5 Приказа № 66н). Коды берут из Приложения № 4 к Приказу № 66н.
Перечислим, что входит в укрупненные статьи упрощенного отчета о финансовых результатах.
Итак, первый показатель в упрощенном отчете тот же, что и в документе, составляемом по общей форме. Это выручка.
Далее идет строка «Расходы по обычной деятельности». В ней подлежат суммарному отражению целых три показателя: себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
Следующие три строки также взяты из отчета общей формы. Это «Проценты к уплате», «Прочие доходы», «Прочие расходы».
Предпоследний показатель «Налоги на прибыль (доходы)» — для отражения результатов налогообложения. В частности, здесь указывают налог, уплачиваемый при УСН.
И последний показатель — чистая прибыль (убыток).
Одноименная строка есть и в отчете общей формы.
Чтобы рассчитать итоговое значение, надо просуммировать все предыдущие строки.
Пример. Заполнение отчета о финансовых результатах по упрощенной форме.
ООО, зарегистрированное в 2016 г., применяет УСН.
Данные бухгалтерского учета за 2016 г. приведены в таблице.
Данные бухгалтерского учета ООО на 31 декабря 2016 года
|Обороты по счетам
|Сумма, руб.
|Дт 62 Кт 90, субсчет «Выручка»
|427 410
|Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», Кт 43
|186 000
|Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», Кт 44
|43 000
|Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», Кт 26
|22 000
|Дт 99 Кт 68 (начислен единый налог по УСН)
|25 800
Отчет о финансовых результатах за 2016 г. по упрощенной форме будет заполнен следующим образом:
|Наименование показателя
|Код
|За 2015 год
|За 2014 год
|Выручка
|2110
|427
|-
|Расходы по обычной деятельности
|2120
|(251)
|(-)
|Проценты к уплате
|2330
|(-)
|(-)
|Прочие доходы
|2340
|-
|-
|Прочие расходы
|2350
|(-)
|(-)
|Налоги на прибыль (доходы)
|2460
|(26)
|(-)
|Чистая прибыль (убыток)
|2400
|150
|-
Так как фирма зарегистрирована в 2015 г., в последней графе формы отчета стоят прочерки.
Здесь заполнены графы 2 и 3 формы. При этом графу 2 бухгалтер добавил самостоятельно для отражения кода строки. В графе 3 указаны сами значения показателей.
В строку «Выручка» записана выручка — 427. Поставлен код строки 2110.
В строке «Расходы по обычной деятельности» отражена себестоимость (186 тыс. руб.), коммерческие (43 тыс. руб.) и управленческие (22 тыс. руб.) расходы. Итоговое значение — 251. Поскольку себестоимость продаж больше, чем другие расходы, статье присвоен код 2120, предназначенный для себестоимости.
«Упрощенный» налог (26 тыс. руб.) отражен в скобках по строке «Налоги на прибыль (доходы)» с кодом 2460.
Других данных для заполнения формы нет. Показатель итоговой строки 2400 равен 150 (427 — 251 — 26).
В остальных строках графы 3 поставлены прочерки. При этом в графе 2 бухгалтер поставил коды, соответствующие показателям строк.