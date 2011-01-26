Порядок заполнения отчета о финансовых результатах по упрощенной форме за 2016 год

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Упрощенный отчет о финансовых результатах

Малые предприятия могут сдавать отчетность по упрощенным формам. Они приведены в Приложении № 5 к Приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.

Главными критериями отнесения фирм к субъектам малого предпринимательства являются численность сотрудников и выручка фирмы в течение последних двух лет. Число работников не должно превысить 100 человек в год, а выручка — 400 млн в год (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ ).

упрощенный баланс;

упрощенный отчет о финансовых результатах.

Порядок заполнения отчета о финансовых результатах по упрощенной форме

Таким образом, малые предприятия могут сдавать бухгалтерскую отчетность в упрощенном порядке, а именно:

Отчет о финансовых результатах для малых фирм состоит из семи строк.

Отражать данные необходимо за отчетный и прошлый год.

Расходы и убытки отражают в скобках.

Выручку как всегда нужно отражать за вычетом НДС и акцизов, а в расходы по обычным видам деятельности включают себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.

Коды по строкам указывают в самостоятельно добавленной графе по показателю, который имеет наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя (п. 5 Приказа № 66н). Коды берут из Приложения № 4 к Приказу № 66н.

Перечислим, что входит в укрупненные статьи упрощенного отчета о финансовых результатах.

Итак, первый показатель в упрощенном отчете тот же, что и в документе, составляемом по общей форме. Это выручка.

Далее идет строка «Расходы по обычной деятельности». В ней подлежат суммарному отражению целых три показателя: себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.

Следующие три строки также взяты из отчета общей формы. Это «Проценты к уплате», «Прочие доходы», «Прочие расходы».

Предпоследний показатель «Налоги на прибыль (доходы)» — для отражения результатов налогообложения. В частности, здесь указывают налог, уплачиваемый при УСН.

И последний показатель — чистая прибыль (убыток).

Одноименная строка есть и в отчете общей формы.

Чтобы рассчитать итоговое значение, надо просуммировать все предыдущие строки.