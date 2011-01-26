Работаем по-новому: изменения в НК РФ, вступившие в силу в 2017 году

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Начало года традиционно вносит разнообразие в работу финансистов и сотрудников проверяющих органов. Рассмотрим основные нововведения, распределив их в соответствии с главами Налогового кодекса.

Взносы

С 1 января контроль над расчетом и уплатой страховых взносов становится епархией налоговой инспекции. Пожалуй, это наиболее существенное изменение НК РФ.

Контроль над соблюдением страхователями законодательства о налогах и сборах налоговые органы теперь будут осуществлять в рамках камеральных и выездных проверок. При этом корректность расчета и перечисления взносов на травматизм и пособий по-прежнему будет проверять ФСС.

С 2017 г. вместо формы РСВ-1 и 4-ФСС необходимо сдавать единый расчет по страховым взносам в налоговую инспекцию по месту учета. Это будет ежеквартальная отчетность по начисленным и уплаченным взносам в Пенсионный фонд, ФФОМС и ФСС РФ (ст. 423 НК РФ).

Обратите внимание! Новый расчет по страховым взносам необходимо сдавать ежеквартально — не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ). За I квартал 2017 года такая форма представляется не позднее 2 мая.

Расчет по форме 4-ФСС страхователи с этого года представляют в ФСС только в части взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Данные персонифицированного учета в составе нового расчета подаваться в налоговую инспекцию не будут. Их необходимо направлять в ПФР ежегодно (не позже 1 марта следующего года). Информация о величине дохода, облагаемого взносами на обязательное пенсионное страхование, теперь предоставляется в налоговую инспекцию ежеквартально.

И поскольку в связи с нововведениями главным администратором доходов бюджета по страховым взносам становится ФНС, изменятся КБК для перечисления взносов.

НДС

С 1 января пояснения по электронной декларации по НДС нужно представлять исключительно в электронном виде. Такие положения отражены в абзаце 4, которым дополняется п. 3 ст. 88 НК РФ. Ранее подобные требования не были установлены, и представление пояснений допускалось в бумажном виде.

Одним из наиболее значимых изменений в порядке обложения НДС по праву можно считать закрепление с 2017 г. в гл. 21 НК РФ специального механизма налогообложения электронных услуг, оказываемых иностранными компаниями. Цель этих поправок заключается в обеспечении равных условий для российских и иностранных организаций, реализующих потребителям услуги через Интернет.

Полный перечень электронных услуг, подпадающих под действие данного механизма, определен в п. 1 ст. 174.2 НК РФ.

Так как оказывать электронные услуги могут как российские исполнители, так и иностранные, то по понятным причинам внесены соответствующие поправки в ст. 148 НК РФ. В соответствии с ними налогоплательщики определяют место реализации своих услуг.

По ряду работ (услуг) место их реализации определяется по месту осуществления деятельности их покупателя, на что указывает пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ.

И если еще в 2016 году нормы пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ применялись в том числе при оказании услуг по обработке информации, то с этого года они будут выделены в отдельный блок — электронные услуги, указанные в п. 1 ст. 174.2 НК РФ.

Место реализации электронных услуг, состав которых поименован в п. 1 ст. 174.2 НК РФ, теперь также определяется по месту деятельности покупателя. Если покупателем электронных услуг является компания или ИП, то по общему правилу место деятельности определяют на основе государственной регистрации.

местом жительства покупателя является РФ;

банк, в котором открыт счет, используемый покупателем для оплаты услуг, или оператор электронных денежных средств, через которого осуществляется оплата, находится на территории РФ;

сетевой адрес покупателя, использованный при приобретении услуг, зарегистрирован в РФ;

международным кодом страны телефонного номера, используемого для приобретения или оплаты услуг, является код РФ.

Особенностью при оказании электронных услуг является определение места их реализации, если покупателем выступает физическое лицо, не являющееся коммерсантом. Как указано в новой редакции пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ, в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, приобретающего электронные услуги, местом осуществления деятельности признается территория Российской Федерации в случае, если выполняется хотя бы одно из указанных условий:

На основании п. 5 ст. 148 НК РФ документами, подтверждающими место оказания физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, электронных услуг, будут выступать реестры операций с указанием информации о выполнении любого из названных условий, на основании которого местом осуществления деятельности покупателя признается территория РФ, а также с указанием стоимости указанных услуг.

Предполагается, что вся сумма денежных средств, полученная иностранным исполнителем электронных услуг от физических лиц, проживающих в России, будет облагаться российским НДС по ставке 15,25%. Исчислить налог иностранный исполнитель или же посредник (налоговый агент) должен в последний день квартала, в котором получена оплата услуг от российского покупателя. При этом стоимость услуг в иностранной валюте необходимо будет пересчитать в рубли по курсу Банка России, установленному на эту дату.

Прибыль

Новый классификатор ОС. С 2017 года вступает в силу новый классификатор ОК 013–2014 (СНС 2008), утвержденный Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст . Благодаря новому ОКОФ не только начнут применяться новые коды классификации, но и изменятся амортизационные группы для некоторых основных средств. Это, в свою очередь, повлечет за собой изменение срока их полезного использования.

Соответствие между старыми и новыми кодами ОКОФ устанавливает Приказ Росстандарта от 21.04.2016 № 458.

Контролируемая задолженность. В налоговый учет контролируемой задолженности Федеральным законом от 15.02.2016 № 25-ФЗ вносятся существенные изменения в статью 269 Налогового кодекса. С 1 января изменились критерии признания задолженности российской компании контролируемой, проценты по которой, как известно, в целях налогообложения подлежат нормированию. В результате количество ситуаций, при которых задолженность может быть признана контролируемой, существенно увеличится.

Размер контролируемой задолженности теперь будет рассчитываться исходя из совокупности всех обязательств налогоплательщика, которые обладают признаками такой задолженности (п. 3 ст. 269 НК РФ).

Также в статью 269 внесено уточнение, согласно которому даже если по сравнению с предыдущим отчетным периодом коэффициент капитализации изменился, проценты по контролируемой задолженности пересчету не подлежат (п. 4 ст. 269 НК РФ).

Независимая оценка квалификации. Чтобы мотивировать работодателей на проведение оценки квалификации работников, законодатели внесли изменения в статью 264 Налогового Кодекса. С этого года компании смогут учитывать затраты на проведение независимой оценки в расходах при исчислении налога на прибыль.

НДФЛ

С 1 января появился новый социальный вычет, которым сможет воспользоваться физическое лицо в случае, если оно понесет расходы, связанные с независимой оценкой своей квалификации (пп. 6 п. 1 ст. 219НК РФ). Размер вычета будет равен сумме фактических расходов на прохождение оценки, но не более 120 000 руб.

При этом в случае, если независимую оценку квалификации оплатит работодатель, данная сумма не будет облагаться НДФЛ (п. 21.1 ст. 217 НК РФ).

C начала 2017 года вводятся отдельные коды дохода для премий, а также новые коды для детских вычетов.

Хорошая новость заключается в том, что в этом году стандартный вычет на детей будет предоставляться, пока доход с начала года не превысит 350 000 руб (пп 4 п 1 ст 218 НК РФ).

Спецрежимы

Значительные изменения коснулись УСН. К примеру, применение упрощенной системы налогообложения становится доступнее для большего количества организаций. Лимит дохода, при котором лицо вправе применять УСН, повышают до 120 млн руб. До этого в НК РФ для применения УСН устанавливал лимит 60 млн руб. Этот лимит корректировался на коэффициент-дефлятор (абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Правом перейти на УСН с 2018 года будут наделены организации, доход которых за девять месяцев 2017 года не превысит 90 млн руб. Ранее данный лимит составлял сумму 45 млн руб, увеличенную на коэффициент-дефлятор (абз. 1 п. 2 ст. 346.12 НК РФ).

Увеличится предельная остаточная стоимость основных средств, при которой возможно применение УСН. До этого применять УСН не могли организации, у которых остаточная стоимость основных средств по данным бухгалтерского учета превышала 100 млн руб. С 1 января 2017 г. эта величина выросла до 150 млн руб. (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

С 1 января юридическим лицам, работающим на упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы минус расходы», законодатели предоставили право включать в состав расходов затраты на оценку квалификации сотрудников.

В отношении ЕНВД стоит отметить, что, согласно Приказу Минэкономразвития России от 03.11.2016 № 698, коэффициент-дефлятор K1 в 2017 году останется прежним — 1,798.

Подводя итог, хочется отметить, что в общем и целом нововведения носят позитивный характер. Разумеется, редактируя Налоговый кодекс, законодатели не в силах предусмотреть вcе разнообразие хозяйственных ситуаций, c которыми могут столкнуться налогоплательщики. Поэтому вполне естественно, что поначалу новые налоговые нормы могут вызвать значительное количество вопросов.