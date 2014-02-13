Налог на имущество при УСНО за 2016 год. Сроки, примеры отчетности

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В силу п. 2 ст. 346.11 НК РФ применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на имущество организаций за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с НК РФ.

Случаи, когда организация на УСН должна платить налог на имущество

Начиная с 2015 г. организации на упрощенке платят налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости недвижимости (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).

26.05.2016

03-05-05-01/30390

04.06.2015

03-05-05-01/32447

01.02.2016

БС-4-11/1375@

08.12.2015

объект недвижимости (здание, строение, сооружение или помещения в них) принадлежит организации на праве собственности. Начиная с 2016 г. налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости облагается также недвижимость, принадлежащая организации на праве хозяйственного ведения; объект в соответствии с правилами бухгалтерского учета учтен на балансе в составе основных средств (на счете 01 «Основные средства» или 03 «Доходные вложения в материальные ценности») (Письма Минфина от 17.12.2015 № 03-05-05-01/74010 , ФНС от 06.06.2014 № БС-4-11/10837@ ); объект включен в перечень объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Этот перечень должен быть определен субъектом РФ (его уполномоченным органом), в котором находится объект недвижимости, и опубликован на официальном сайте субъекта РФ (его уполномоченного органа) не позднее 1 января текущего года (Письма Минфина от 06.05.2016 № 03-05-05-01/26422 , ФНС от 14.08.2014 № ПА-4-11/16089 ); кадастровая стоимость самого объекта или здания, в котором находится объект (помещение), определена по состоянию на 1 января текущего года. Кадастровую стоимость объекта по состоянию на 1 января можно узнать, например, направив в территориальный орган Росреестра запрос о предоставлении кадастровой выписки об объекте или кадастровой справки (Письмо ФНС от 08.05.2014 № БС-4-11/8876 ).

Для этого должны одновременно выполняться четыре условия (п. п. 1, 2, 7, 10, пп. 2, 3 п. 12 ст. 378.2 НК РФ, Письма Минфина от, от, ФНС от, Информация ФНС от):

Если по состоянию на 1 января текущего года в перечне субъекта РФ объекта нет или его кадастровая стоимость не определена, налог за этот год платить не надо.

Кроме того, жилые дома и помещения, которые не учтены на балансе в составе основных средств, могут облагаться налогом на имущество, если это установлено законом субъекта РФ, в котором находится такая недвижимость (Письма Минфина от 26.01.2016 № 03-05-05-01 /2969, от 06.05.2015 № 03-05-05-01/25946 , ФНС от 21.01.2016 № БС-4-11/697 , от 03.11.2015 № БС-4-11/19182 ).

Налог на имущество исходя из балансовой стоимости упрощенцы не платят (Письмо Минфина от 11.03.2016 № 07-01-09 /13596).

Налоговая база в отношении недвижимого имущества

По правилам ст. 378.2 НК РФ налоговая база определяется с учетом особенностей, предусмотренных ст. 378.2 НК РФ, как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в установленном порядке, в отношении недвижимого имущества, указанного в п. 1 ст. 378.2 НК РФ, признаваемого объектом налогообложения.

административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них (пп. 1);

центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них (пп. 1); нежилых помещений, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания (пп. 2);

жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Исчисление налога на имущество с кадастровой стоимости

Пунктом 2 ст. 378.2 НК РФ определено, что законом субъекта РФ устанавливаются особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимого имущества, облагаемых налогом на имущество организаций, обозначенных в пп. 1, 2 и 4 п. 1 данной статьи, в том числе:

Суммы налога и авансовых платежей по нему в отношении имущества, налоговая база по которому определяется как его кадастровая стоимость, исчисляются в порядке, предусмотренном ст. 382 НК РФ: сумма авансового платежа по налогу исчисляется по истечении отчетного периода как ¼ кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, умноженная на соответствующую налоговую ставку.

Согласно ст. 379 НК РФ налоговым периодом по налогу на имущество признается календарный год, отчетными периодами являются I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Законодательный (представительный) орган субъекта РФ при установлении налога вправе не предусматривать отчетные периоды.

Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется как разница между суммой налога, исчисленной как произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной за налоговый период, и суммами авансовых платежей по налогу, исчисленными в течение налогового периода.

Расчет налога на имущество, если срок владения объектом составляет неполный год

В ситуации, когда организация владеет объектом неполный год, например объект купили в середине года или, наоборот, продали в течение года, платить налог на имущество надо с учетом специального коэффициента.

Он определяется как отношение количества полных месяцев владения имуществом к общему числу месяцев в отчетном (налоговом) периоде (п. 5 ст. 382 НК РФ).

При этом месяц, в котором организация зарегистрировала право собственности на недвижимость или объект был снят с учета, считается полным (Письмо ФНС России от 01.06.2012 № БС-4-11/9039 ).

Например, если объект зарегистрирован в январе 2016 г., то уплачивать авансовые платежи и налог за этот год надо полностью.

Если в феврале, то размер авансового платежа за I квартал надо умножить на коэффициент 2/3, если в марте — на 1/3.

Авансовый платеж за следующие отчетные периоды (полугодие и 9 месяцев) и налог за год также рассчитываются с учетом коэффициента владения имуществом в отчетном (налоговом) периоде.

авансовый платеж по налогу на имущество = Количество месяцев владения объектом за отчетный период/ Количество месяцев в отчетном периоде (3,6 или 9 мес.) Х Кадастровая стоимость здания или помещения на 1 января текущего года Х ставка налога/4;

сумма налога на имущество = Количество месяцев владения объектом год/ 12 Х Кадастровая стоимость здания или помещения на 1 января текущего года Х ставка налога.

Пример Организация применяет УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». В феврале 2016 г. общество приобрело и зарегистрировало нежилое помещение, предназначенное для размещения магазина. Помещение указано в перечне объектов, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости. Его кадастровая стоимость — 48 млн руб. Ставка налога — 1,5%. Недвижимость зарегистрирована в феврале, и получается, что организация владела этим имуществом 2 месяца в I квартале, 5 месяцев — в полугодии, 8 месяцев — за период 9 месяцев 2016 г. и 11 месяцев за весь 2016 г. За I квартал авансовый платеж составил 120 000 руб. [(2 мес. : 3 мес.) x 48 000 000 руб. x 1,5% : 4]. За полугодие — 150 000 руб. [(5 мес. : 6 мес.) x 48 000 000 руб. x 1,5% : 4]. За 9 месяцев — 160 000 руб. [(8 мес. : 9 мес.) x 48 000 000 руб. x 1,5% : 4]. Налог за 2016 г. составил 660 000 руб. (11 мес. : 12 мес.) x 48 000 000 руб. x 1,5%. По итогам года фирма должна доплатить 230 000 руб. (660 000 руб. — 120 000 руб. — 150 000 руб. — 160 000 руб.).

Пример Организация применяет УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Торговый центр, находящийся в собственности организации и учитываемый в составе основных средств (ОС), по состоянию на 01.01.2016 включен в перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости, утвержденный органом исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого находится объект. Ставка налога на имущество в отношении таких объектов составляет 1,3%. Кадастровая стоимость торгового центра по состоянию на 01.01.2016 — 18 000 000 руб. Право собственности на этот объект прекратилось 12.02.2016 в связи с его продажей. Рассчитаем налог на имущество организаций за 2016 г. и авансовые платежи по нему. Сумма авансового платежа в отношении объекта недвижимости, налоговая база по которому определяется как его кадастровая стоимость, исчисляется по истечении отчетного периода как одна четвертая кадастровой стоимости объекта недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, умноженная на соответствующую налоговую ставку (п. 7 ст. 382, пп. 1 п. 12 ст. 378.2 НК РФ). В данном случае в течение I квартала 2016 г. право собственности на объект недвижимости, налоговая база по которому определяется исходя из кадастровой стоимости, прекращено. Следовательно, исчисление суммы авансового платежа за I квартал 2016 г., а также суммы налога за 2016 г. производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение количества полных месяцев, в течение которых объект находился в собственности организации, к количеству месяцев в отчетном (налоговом) периоде (если иное не предусмотрено ст. 382 НК РФ) (п. 5 ст. 382 НК РФ). Согласно абз. 3 п. 5 ст. 382 НК РФ, если прекращение права собственности на объект произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц прекращения указанного права не учитывается при определении коэффициента. Поскольку право собственности организации на объект недвижимости прекращено 12 февраля 2016 г., при расчете указанного коэффициента февраль не учитывается. Таким образом, в данном случае: сумма авансового платежа по налогу на имущество за I квартал 2016 г. составляет 19 500 руб. (18 000 0000 руб. x ¼×1,3% x 1 мес. / 3 мес.);

сумма авансовых платежей за II и III кварталы составит 0 руб. (18 000 000 руб. x ¼×1,3% x 0 мес. / 3 мес.);

сумма налога на имущество, подлежащего уплате в бюджет по итогам налогового периода, составит 0 руб. (18 000 000 руб. x 1,3% x 1 мес. / 12 мес. — 19 500 руб.).

Отчетность по налогу на имущество

Рассчитать авансовый платеж и налог в таком случае вы можете по следующим формулам:

Порядок представления отчетности по налогу на имущество определен ст. 386 НК РФ.

Налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода подавать в налоговые органы по месту своего нахождения, месту нахождения каждого своего обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, а также по месту нахождения каждого объекта недвижимого имущества (в отношении которого установлен отдельный порядок исчисления и уплаты налога) расчеты по авансовым платежам по налогу и налоговую декларацию.

Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.

Налоговые декларации по итогам налогового периода подаются налогоплательщиками не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Формы расчета и декларации по налогу на имущество утверждены Приказом ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895 .

В расчете по авансовому платежу по налогу на имущество организаций «упрощенцам» надо обратить особое внимание на разд. 3, который заполняется российскими организациями в отношении объектов недвижимого имущества, налоговой базой по которым признается кадастровая стоимость.

Аналогичный раздел предусмотрен в декларации по налогу на имущество организаций.

Разделы 3 форм налоговой отчетности согласно порядкам их заполнения заполняются организациями в отношении объектов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости, по каждому объекту недвижимого имущества отдельно.

В соответствующих строках форм отчетности по налогу организация должна указать кадастровую стоимость данных объектов недвижимости. В разд. 3 формы налоговой декларации это строки 020 и 025, а в разд. 3 формы налогового расчета по авансовому платежу — строки 020 и 030.

По строке 015 разд. 3 налоговой отчетности отражается кадастровый номер помещения только в случае заполнения разд. 3 в отношении помещения, по которому проведен кадастровый учет (Письмо ФНС России от 08.05.2014 № БС-4-11/8876 ).

Информацию о кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества организация может получить в территориальном органе Росреестра по месту нахождения объекта недвижимого имущества в форме кадастровой справки (Приказ Минэкономразвития России от 01.10.2013 № 566 «Об утверждении формы кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости»).

Бухгалтерский учет налога на имущество

При отражении начисленных сумм налога на имущество в бухгалтерском учете необходимо руководствоваться общими нормами признания расходов.

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

При этом расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Согласно разъяснениям Минфина суммы налога на имущество организаций, уплаченные (подлежащие уплате) организацией, формируют ее расходы по обычным видам деятельности (Письма от 05.10.2005 № 07-05-12/10 , от 19.03.2008 № 03-05-05-01/16 ).

В силу норм Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, начисленная организацией по налоговой декларации (расчету) сумма налога (авансового платежа по налогу) на имущество организаций отражается в бухгалтерском учете записью по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Дебет 26, 44 Кредит 68 — начислен налог на имущество (авансовый платеж);

Дебет 68 Кредит 51 — перечислен в бюджет налог на имущество (авансовый платеж).

В данном случае делаются следующие проводки:

Кроме приведенного мнения существует другая точка зрения, согласно которой суммы налога на имущество нужно относить к прочим расходам и учитывать на счете 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91–2 «Прочие расходы». Она основана на том, что расходы на уплату налога на имущество организаций не связаны прямо с производством и продажей продукции (товаров), выполнением работ, оказанием услуг.

В этом случае делается проводка: Дебет 91–2 Кредит 68 — начислен налог на имущество (авансовый платеж).

Если организация выберет второй вариант учета налога на имущество в бухгалтерском учете, она должна отразить это в учетной политике для целей бухгалтерского учета, а также раскрыть в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

Порядок уплаты налога на имущество индивидуальными предпринимателями

С 2015 г. в соответствии с п. 3 ст. 346.11 НК РФ применение индивидуальными предпринимателями УСНО предусматривает их освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности, за исключением объектов обложения налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень административно-деловых и торговых центров, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, утверждаемый субъектом РФ.

Таким образом, в отношении недвижимого имущества, используемого в предпринимательской деятельности, подлежащего налогообложению по кадастровой стоимости и включенного в перечень административно-деловых и торговых центров, индивидуальные предприниматели, применяющие УСНО, не освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц.

При этом индивидуальные предприниматели, применяющие УСНО, с 1 января 2015 г. не должны уплачивать налог на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности, только в том случае, если это имущество не включено в вышеуказанный перечень.

1 января 2015 г. вступила в силу гл. 32 «Налог на имущество физических лиц» НК РФ, введенная Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц».

В связи с этим плательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения (ст. 400 НК РФ).

Индивидуальные предприниматели — «упрощенцы», которые обязаны уплачивать налог на имущество в соответствии со ст. 378.2 НК РФ, уплачивают его в порядке, установленном гл. 32 НК РФ.

налоговым периодом признается календарный год (ст. 405 НК РФ);

сумма налога исчисляется налоговым органом по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения (ст. 408 НК РФ);

налог подлежит уплате налогоплательщиком в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом (ст. 409 НК РФ);

налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом (ст. 409 НК РФ).

Приведем основные правила:

Из приведенных норм следует, что индивидуальному предпринимателю не надо рассчитывать ничего самому и не надо представлять в налоговый орган никаких деклараций по налогу на имущество. Налоговое уведомление ему пришлет налоговый орган по месту нахождения объекта недвижимости.

Фактически уплатить налог на имущество за 2016 г. ему придется не позднее 1 октября 2017 г. Никаких авансовых платежей индивидуальный предприниматель не уплачивает.

Соответственно, никаких расходов на уплату налога на имущество с кадастровой стоимости в 2016 г. у индивидуальных предпринимателей не будет.

Учет налога на имущество при УСНО

Для «упрощенцев» важно не только уплатить налог на имущество, но и учесть его для целей налогообложения при УСНО.

«Упрощенцы», применяющие объект налогообложения «доходы», никак не учитывают сумму уплаченного налога на имущество.

«Упрощенцы», выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы за вычетом расходов, учитывают в расходах суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением налога, уплаченного на основании гл. 26.2 НК РФ (пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

В силу п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики, применяющие УСНО и выбравшие объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», вправе уменьшить полученные доходы на сумму налога на имущество организаций или налога на имущество физических лиц (Письмо Минфина России от 15.05.2015 № 03-05-06-01 /27949).

При этом налог на имущество должен быть фактически уплачен (пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).